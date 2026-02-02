Báo Trung Quốc bình luận về tiền thưởng của U23 Việt Nam, dành lời khen cho bầu Đức

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

02-02-2026 - 19:46 PM

Truyền thông Trung Quốc dành sự chú ý đến động thái của bầu Đức.

Trang Baidu (Trung Quốc) đăng tải bài viết: “Đằng sau tấm HCĐ của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á”. Nội dung bài viết đề cập đến chuyện bầu Đức treo thưởng cho U23 Việt Nam cũng như tâm huyết với bóng đá của ông chủ CLB HAGL.

Baidu viết: “Trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại đội tuyển U23 Hàn Quốc với tỷ số 9-8 trên chấm phạt đền, qua đó giành được vị trí thứ ba chung cuộc. Chiến thắng này không chỉ mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam mà tạo nên sự chú ý xoay quanh các khoản tiền thưởng.

Ông Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch Tập đoàn HAGL – đã theo dõi sát sao màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau khi U23 Việt Nam thất bại ở bán kết, ông lập tức tuyên bố sẽ giữ nguyên cam kết về tiền thưởng: thưởng 3 tỷ đồng nếu đội giành tấm HCĐ. Trước đó, ông đã thưởng 1 tỷ đồng cho U23 Việt Nam với thành tích lọt vào bán kết U23 châu Á 2026.

Bầu Đức luôn tâm huyết với bóng đá Việt Nam

Sự gắn bó của ông Đoàn Nguyên Đức với bóng đá đã có từ lâu. Năm 2001, ông mua lại đội Gia Lai và đổi tên thành CLB Hoàng Anh Gia Lai, sau đó thành lập học viện đào tạo trẻ, nơi đã sản sinh ra nhiều cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Khoản tiền thưởng dành cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026 có thể nói đã tiếp tục truyền thống hỗ trợ bóng đá của ông và phản ánh sự quan tâm của các doanh nhân Việt Nam đối với sự phát triển của môn thể thao này”.

Ngoài phần thưởng chung cho U23 Việt Nam, bầu Đức cũng thưởng riêng cho nhóm 5 cầu thủ từng gắn bó với Học viện HAGL bao gồm Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt.

Trung Kiên, Quốc Cường, Quốc Việt, Nhật Minh, Lý Đức cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026

Nhiều năm qua, mục tiêu lớn của bầu Đức vẫn luôn là xây dựng HAGL thành một đội bóng có thể cung cấp nhiều nhân tố chất lượng cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, nhóm cầu thủ từng gắn bó với phố Núi đã có nhiều đóng góp vào các danh hiệu. 5 cầu thủ thuộc độ tuổi U23 kể trên vừa giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm 2025. Trước đó, nhóm Trung Kiên, Văn Thanh, Châu Ngọc Quang, Lê Phạm Thành Long, Văn Toàn, Đinh Thanh Bình đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.

