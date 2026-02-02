Người tiêu dùng ngày càng khắt khe, buộc ngành sữa Việt phải nâng chuẩn

Với 50 năm đồng hành cùng người Việt và một cam kết không đổi về chất lượng, Vinamilk khẳng định sự "cao cấp" với bảng thành tích quốc tế ấn tượng.

Người tiêu dùng ngày càng cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn sữa

Trong hành trình chăm sóc sức khỏe, người tiêu dùng hiện đại ngày càng khó tính hơn với mọi thực phẩm mà họ và gia đình sử dùng mỗi ngày, đặc biệt là các sản phẩm sữa. Không chỉ quan tâm đến những khái niệm quen thuộc như "sữa sạch" hay "sữa tự nhiên", người tiêu dùng muốn được biết sâu hơn về sản phẩm mình lựa chọn, từ thành phần và nguồn gốc nguyên liệu, quy trình kiểm soát chất lượng cho đến chứng nhận từ những đơn vị độc lập có thẩm quyền.

Sự thay đổi này cho thấy các yếu tố mua hàng cảm tính dần bị thay thế bởi nhu cầu được kiểm chứng bằng dữ liệu, quy trình và chứng nhận cụ thể. Những tuyên bố về "cao cấp" hay "thượng hạng" từ nhãn hàng vì thế không còn đủ sức thuyết phục. Khi đó, việc minh bạch toàn bộ chuỗi giá trị, cùng với việc sản phẩm được kiểm chứng độc lập và ghi nhận trên đấu trường quốc tế, trở thành điều kiện nền tảng để xây dựng niềm tin và tạo lợi thế cạnh tranh cho thương hiệu.

Đây là bài toán mà các doanh nghiệp sữa buộc phải giải để đáp ứng được kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng. Tại Việt Nam, Vinamilk là một trong những doanh nghiệp tiên phong cho việc truy xuất và minh bạch nguồn gốc nguyên vật liệu, đồng thời chủ động đưa sản phẩm kiếm chứng độc lập tại những tổ chức uy tín và được sự công nhận từ cộng đồng chuyên môn toàn cầu.

Vinamilk và bảng thành tích được giới chuyên môn toàn cầu ghi nhận

Không dừng lại ở những bản tuyên bố cam kết, chất lượng của Vinamilk được thể hiện rõ nét qua các giải thưởng và bảng xếp hạng uy tín do giới chuyên môn quốc tế đánh giá. Theo báo cáo "Food & Drink 2025" được Brand Finance công bố, Vinamilk là thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu năm 2025 và đây cũng là lần thứ 4 mà Vinamilk góp mặt trong Top 3 trên bảng xếp hạng này. Đặc biệt, Vinamilk được xếp hạng AAA+, mức cao nhất trên thang đo sức mạnh thương hiệu, ngang hàng với các ông lớn ngành sữa Ấn Độ, Phần Lan và cao hơn nhiều tên tuổi hàng đầu từ châu Âu hay Mỹ.

Đáng chú ý, trong nhiều năm liên tiếp, các sản phẩm như sữa tươi Vinamilk Green Farm, Sữa 9 loại hạt hay sữa đặc Ông Thọ của Vinamilk đều xuất sắc chinh phục Giải Vàng tại Monde Selection – giải thưởng được ví như 'Oscar' của ngành thực phẩm. Đây là tổ chức đánh giá chất lượng hàng đầu châu Âu với quy trình kiếm đinh nghiêm ngặt, được thẩm định bởi chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Để đảm bảo tính khách quan, hội đồng chuyên môn sẽ đánh giá độc lập từng sản phẩm thay vì dựa trên hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, từ đó chọn ra những sản phẩm thật sự chất lượng và uy tín nhất.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, giám đốc điều hành Nghiên cứu và phát triển đại diện Vinamilk, nhận 2 giải vàng về chất lượng sữa từ tổ chức Monde Selection

Không chỉ đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, các sản phẩm của Vinamilk còn chinh phục giới chuyên môn ở khía cạnh trải nghiệm. Trên các đấu trường ẩm thực quốc tế, nhiều dòng sữa tươi và sữa chua Vinamilk đã xuất sắc đạt Superior Taste Award (giải Vị ngon thượng hạng) do các đầu bếp Michelin và chuyên gia ẩm thực quốc tế chấm điểm, vốn được xem là thước đo khắt khe cho cảm quan và vị giác.

Song hành với trải nghiệm vị giác là yêu cầu về an toàn vi lượng, vốn là những yếu tố mắt thường khó nhận biết nhưng có tác động lớn đến sức khỏe người tiêu dùng. Năm 2023, hai sản phẩm Vinamilk Green Farm đã được Clean Label Project (Mỹ) cấp chứng nhận sau khi vượt qua nhiều tiêu chí kiểm tra nghiêm ngặt, trong đó nổi bật là bài kiểm tra kim loại nặng với mức độ khắt khe cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam đến 125 lần. Đây là cột mốc quan trọng cho thấy Vinamilk luôn thực hiện đúng cam kết của mình về chuẩn chất lượng quốc tế.

Ngoài các hệ tiêu chuẩn trên, một thương hiệu sữa cao cấp cần thể hiện năng lực đổi mới sáng tạo để theo kịp nhu cầu thị trường. Tại Giải thưởng đổi mới ngành sữa toàn cầu 2025 (World Dairy Innovation Awards 2025), Vinamilk được vinh danh với sữa chua cao đạm Vinamilk Green Farm ở hạng mục "Sữa chua ngon nhất". Giải thưởng ghi nhận khả năng đáp ứng khẩu vị khắt khe của người dùng trong và ngoài nước, đồng thời bắt nhịp đúng xu hướng thực phẩm giàu đạm, đa kết cấu, cách ăn độc đáo và ứng dụng công nghệ.

Ngay cả trong các diễn đàn chuyên sâu như Growth Asia Summit, công thức 6 HMO của sữa bột Vinamilk Optimum cũng được nhắc đến như một trường hợp đáng chú ý trong việc ứng dụng khoa học để cải thiện dinh dưỡng, nâng cao miễn dịch và sức đề kháng cho trẻ nhỏ tại khu vực châu Á.

Thước đo thành công mới của ngành sữa Việt

Với người tiêu dùng, các giải thưởng và bảng xếp hạng chuyên môn không phải để so sánh thương hiệu, mà để trả lời những câu hỏi rất thực tế: sản phẩm này được đánh giá ra sao, có vượt qua các tiêu chí an toàn hay không, và có được những tổ chức độc lập kiểm tra hay chưa.

Trong bối cảnh thị trường sữa có nhiều lựa chọn, những bảng thành tích mà Vinamilk đạt được giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở tham chiếu khi đưa ra quyết định lựa chọn thay vì chỉ dựa vào quảng cáo. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà các chứng nhận và giải thưởng chuyên môn mang lại: biến khái niệm chất lượng và sự "cao cấp" thành thông tin có thể đối chiếu trong lựa chọn hằng ngày.