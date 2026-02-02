VNG Q4/2025: Lợi nhuận thuần từ HĐKD sau điều chỉnh tăng 38%, cao hơn tăng trưởng doanh thu

Cụ thể, trong quý IV/2025, VNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.194 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, AOP đạt 139 tỷ đồng, tăng tới 38%. Chênh lệch giữa hai tốc độ tăng trưởng này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp vẫn đạt hiệu quả lợi nhuận tốt, trong bối cảnh chi phí và đầu tư tăng lên. Trong kỳ, doanh thu từ thị trường quốc tế chiếm khoảng 20% tổng doanh thu, tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung.

Hiệu quả từ "vận hành có kiểm soát"

Theo thông tin từ doanh nghiệp, VNG đã đóng góp 497 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước trong quý IV. Con số này, đi kèm với lợi nhuận AOP dương 139 tỷ đồng, phản ánh quy mô hoạt động và kết quả kinh doanh trong kỳ, dù chi phí bản quyền và nhân sự có xu hướng tăng theo quy mô hoạt động và gắn với các khoản đầu tư đang triển khai.

Ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, nhấn mạnh: "Trong một năm thị trường nhiều biến động, ưu tiên của VNG là duy trì sự cân bằng giữa hiệu quả vận hành và khả năng đầu tư cho dài hạn. Việc lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh tăng trưởng nhanh hơn doanh thu phản ánh chất lượng tăng trưởng và năng lực thích ứng của các mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời tạo nền tảng tài chính để chúng tôi theo đuổi các mục tiêu dài hạn."

Đóng góp chính trong kết quả kinh doanh trong quý là các mảng kinh doanh lõi. Ở mảng trò chơi trực tuyến, tổng gross bookings đạt 2.242 tỷ đồng, tăng tới 38% so với cùng kỳ, trong đó 17% đến từ thị trường quốc tế. Theo lý giải của doanh nghiệp, kết quả này có được nhờ mức độ gắn kết ổn định của các tựa game chủ lực và đóng góp từ các sản phẩm mới ra mắt.

Tương tự, nền tảng thanh toán Zalopay ghi nhận tổng giá trị giao dịch (TPV) tăng trưởng bùng nổ 83%, dần khẳng định hiệu quả của chiến lược mở rộng dịch vụ tài chính và các dịch vụ thanh toán cốt lõi như mạng lưới thanh toán QR quốc tế, Thanh toán Chạm (Tap to Pay) và giải pháp "Scan Everything".

Nền tảng Zalo cũng tiếp tục duy trì vị thế hạ tầng số với gần 80 triệu người dùng hàng tháng và hệ sinh thái Mini App/Official Account hỗ trợ đắc lực cho khối dịch vụ công và doanh nghiệp.

Mũi nhọn AI và lộ trình dài hạn

Song song với kết quả kinh doanh trong quý, VNG cho biết vẫn duy trì đầu tư cho các định hướng dài hạn. Trong quý IV/2025, GreenNode và VNG Cloud đã hợp nhất thương hiệu thành GreenNode, tập trung phát triển các giải pháp AI Cloud và Cloud truyền thống. Với danh mục hơn 80 sản phẩm và dịch vụ, tập trung vào các dịch vụ GPU-as-a-Service, GreenNode cung cấp hạ tầng và giải pháp đồng bộ phục vụ nhu cầu triển khai AI và các ứng dụng dữ liệu quy mô lớn của doanh nghiệp. Bên cạnh hạ tầng, VNG cũng tham gia các hoạt động hợp tác với khối học thuật nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực AI. Saigon AI Hub, không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP.HCM do VNG đồng triển khai cùng Đại học Quốc gia TP.HCM, được vận hành như điểm kết nối giữa cộng đồng nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp.

Cũng trong khuôn khổ hợp tác với ĐHQG TP.HCM, VNG đã tài trợ hạ tầng GPU trị giá 6 tỷ đồng cho ba trường đại học thành viên, nhằm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển AI trong môi trường học thuật. Kết quả quý IV/2025 cho thấy VNG đang theo đuổi cách tiếp cận tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên khả năng tạo lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trong khi vẫn duy trì đầu tư cho các mục tiêu dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, cách tiếp cận này phản ánh nỗ lực cân bằng giữa hiệu quả ngắn hạn và dư địa tăng trưởng trong tương lai của Tập đoàn này.