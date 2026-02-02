Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc Cường Gia Lai báo lãi đột biến gấp đôi dù doanh thu giảm 76%, bà Nguyễn Thị Như Loan vẫn nợ 11 tỷ đồng

02-02-2026 - 11:10 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai giảm so với năm trước, song lợi nhuận sau thuế vẫn đạt hơn 171 tỷ đồng, gấp đôi năm 2024, chủ yếu nhờ nguồn thu tài chính trong quý IV.

Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã CK: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với lợi nhuận tăng mạnh nhờ nguồn thu tài chính đột biến, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi suy giảm.

Cụ thể, trong quý IV/2025, doanh thu thuần của QCG đạt hơn 119 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chủ yếu đến từ mảng bán điện, trong khi doanh thu bất động sản sụt giảm mạnh.

Ngược lại, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 137 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ, nhờ ghi nhận doanh thu tài chính tăng đột biến từ thanh lý các khoản đầu tư.

Báo cáo không thuyết minh chi tiết các khoản thanh lý, song trước đó QCG từng công bố kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Xây dựng – Kinh doanh nhà Phạm Gia và Công ty Bất động sản Hiệp Phúc. Tính đến ngày 30/9/2025, giá trị phần vốn góp tại hai doanh nghiệp này ghi nhận hơn 269 tỷ đồng.

Đối chiếu với kế hoạch năm đã đề ra, doanh nghiệp chưa hoàn thành mục tiêu. Cụ thể, QCG đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, nhưng kết quả thực hiện mới đạt khoảng 24% kế hoạch doanh thu và 70% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2025, bà Nguyễn Thị Như Loan – nguyên Tổng giám đốc công ty – còn cho Quốc Cường Gia Lai mượn gần 410 triệu đồng. Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận khoản phải trả tiền thuê văn phòng cho bà Loan trị giá 600 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, bà Loan đang nợ công ty 11 tỷ đồng, được hạch toán vào khoản phải thu ngắn hạn khác.

Ngoài ra, các thành viên trong gia đình bà Loan tiếp tục là nguồn cho vay lớn của doanh nghiệp. Con gái và con rể bà Loan là bà Nguyễn Ngọc Huyền My và ông Lầu Đức Duy cho QCG vay tổng cộng 444,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Cường – con trai bà Loan, hiện là Tổng giám đốc công ty – cho doanh nghiệp vay 30 tỷ đồng.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính nhằm nhận về dự án Phước Kiển, trong năm 2025, Quốc Cường Gia Lai đã chi trả tổng cộng 1.200 tỷ đồng cho khoản tiền liên quan bà Trương Mỹ Lan, qua đó dư nợ còn lại xuống gần 1.683 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, bên cạnh việc thoái vốn tại các công ty con và công ty liên kết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác đầu tư, kinh doanh các dự án bất động sản với đối tác có năng lực tài chính nhằm tạo dòng tiền trả nợ trong thời gian tới.

Dự án 14.800 tỷ của Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa thể “giải cứu”

Phụng Tiên

