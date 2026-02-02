Xây niềm tin trước khi xây doanh số: Triết lý kinh doanh của nữ giám đốc 9X

Cuộc trò chuyện này không dừng lại ở những thành tích, mà đi sâu vào hành trình đã hun đúc nên con người và triết lý ấy - một hành trình của sự tự lực, thấu hiểu và khát vọng kiến tạo giá trị bền vững.

PV: Được biết chị là một trong những GAD trẻ của FWD. Điều gì thực sự thôi thúc chị đảm nhận vai trò lãnh đạo một doanh nghiệp vào tuổi 30?

Châu Thúy Vi: Với tôi, 30 tuổi là độ tuổi đẹp để chuyển mình từ làm tốt việc của mình sang kiến tạo môi trường để nhiều người cùng làm tốt. Sau khi đạt được những mục tiêu cá nhân như COT, tôi nhận ra giá trị lớn hơn nằm ở việc xây dựng một nơi mình có thể nhân rộng triết lý phục vụ khách hàng tử tế và chuyên nghiệp. FWD trao cho tôi cơ hội đó - một nền tảng để biến tầm nhìn cá nhân thành giá trị chung cho đội ngũ và khách hàng.

PV: Vậy “hành trang” lớn nhất chị mang theo khi bước vào vai trò mới này là gì? Phải chăng là những danh hiệu MDRT, COT?

Châu Thúy Vi (cười): Những danh hiệu ấy là minh chứng cho kỷ luật và sự cố gắng, tôi trân trọng. Nhưng hành trang lớn nhất, có lẽ lại là những bài học từ một hành trình xuất phát không có nhiều lợi thế. Là người từng phải tự lo toan từ sớm và thấu hiểu những lo lắng tài chính trong gia đình, tôi mang theo một sự đồng cảm sâu sắc. Tôi hiểu cảm giác của một người phải nỗ lực gấp đôi để có cơ hội, và càng thấu hiểu nỗi băn khoăn của khách hàng khi lần đầu nghĩ đến việc bảo vệ tương lai. Chính sự thấu hiểu xuất phát từ trải nghiệm đó mới là "bệ phóng" giúp tôi kết nối và dẫn dắt đội ngũ một cách chân thành nhất.

PV: Nghe chị chia sẻ về “xuất phát không có nhiều lợi thế”, nhiều người sẽ tò mò về động lực giúp chị kiên trì và bứt phá. Chị có thể chia sẻ đôi điều về giai đoạn đã giúp hình thành nên tính cách và nghị lực của mình ngày hôm nay?

Châu Thúy Vi: Tôi may mắn được thừa hưởng từ gia đình tinh thần tự lực và không ngại bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Từ nhỏ, tôi đã chủ động tìm kiếm cơ hội để phụ giúp gia đình. Trong những năm cấp ba khi gia đình gặp khó khăn, tôi vay tiền để kinh doanh mỹ phẩm online, vừa học vừa bán, tự mình ghi chép lời lỗ và bảo toàn vốn. Thậm chí, ước mơ đại học cũng bắt đầu từ một khoản vay nhỏ từ anh họ để mua hồ sơ xét tuyển. Chứng kiến sự thiếu thốn tài chính ảnh hưởng đến gia đình, có lúc phải tạm gác việc học để cùng mẹ gây dựng lại từ con số không, tôi càng thấm thía giá trị của sự chủ động và một kế hoạch tài chính vững chắc.

Nhưng chính những trải nghiệm ấy lại là món quà lớn nhất. Chúng dạy tôi bài học về sự kiên cường, về giá trị của từng đồng tiền được làm ra bằng sự chân chính, và quan trọng hơn, cho tôi một sự thấu cảm sâu sắc với những mối lo toan tài chính của các hộ gia đình. Tôi không có xuất phát điểm đặc biệt, nhưng tôi có một “vốn liếng” quý giá: sự thấu hiểu và khát khao mang lại những giải pháp an toàn, giúp người khác tránh được những bấp bênh không đáng có.

PV: Ý chí tự lực ấy đã hình thành từ sớm. Vậy khi chính thức bước chân vào nghề bảo hiểm – một nghề đầy thử thách và định kiến, chị đã phải vượt qua “cửa ải” khó khăn nhất nào trong những ngày đầu tiên, và bài học lớn từ đó là gì?

Châu Thúy Vi: Cửa ải lớn nhất, thú thật, là 6 tháng đầu tiên tôi không bán được một hợp đồng nào. Thời điểm đó, nghề này bị gắn quá nhiều định kiến tiêu cực. Tôi bị từ chối, bị nghi ngờ, thậm chí có người nói thẳng “làm gì không làm mà đi làm bảo hiểm”. Đó là khoảng thời gian tôi tự hỏi bản thân nhiều nhất: “Mình có thực sự hợp với nghề này không?”.

Nhưng rồi tôi nhớ lại lý do mình bắt đầu: để không ai phải rơi vào cảnh thiếu thốn tài chính khi rủi ro ập đến. Tôi nhận ra mình đang đi sai cách. Thay vì cố “nói” thật hay, tôi chuyển sang “lắng nghe” thật sâu và trau dồi kiến thức chuyên môn thật vững. Bài học đắt giá đó dạy tôi: trong nghề này, sự kiên nhẫn và năng lực thật sự quan trọng hơn bất kỳ kỹ năng mềm nào. Nó buộc tôi phải khiêm tốn học hỏi, và chính điều đó đã xây nền móng vững chắc cho tôi sau này.

PV: Để giữ vững nguyên tắc minh bạch giữa áp lực doanh số, hẳn đã có những lúc chị phải đứng trước sự lựa chọn không dễ dàng. Có ký ức nào về một quyết định “không bán” đặc biệt đáng nhớ, mà giờ nhìn lại, chị thấy đó là bước ngoặt quan trọng cho uy tín của mình?

Châu Thúy Vi: Có một lần, một người bạn rất thân muốn mua bảo hiểm để ủng hộ tôi. Sau khi phân tích kỹ nhu cầu và khả năng tài chính, tôi nhận thấy thời điểm đó chưa thực sự phù hợp với anh ấy. Tôi đã thẳng thắn nói: “Anh mua vì tình bạn thì tôi rất cảm kích, nhưng nếu vậy, tôi sẽ mất đi một người bạn thật sự tin tưởng vào chuyên môn của mình. Hãy để khi nào anh thực sự cần và hiểu rõ, chúng ta sẽ nói chuyện lại.”

Quyết định đó khiến tôi “mất” một hợp đồng dễ dàng, thậm chí có thể khiến đối phương hiểu lầm. Nhưng vài năm sau, khi anh ấy thực sự có nhu cầu, anh đã quay lại và nói: “Tôi tin Vi vì ngày trước cậu không vì lợi ích trước mắt mà bán cho tôi.” Khoảnh khắc ấy cho tôi thấy, sự tin cậy được xây bằng những lựa chọn khó khăn nhất, chứ không phải bằng những cái bắt tay dễ dàng. Nó củng cố cho tôi niềm tin rằng con đường mình chọn là đúng đắn.

PV: Nghe chị nói mới thấy, có vẻ như triết lý “không bán khi khách hàng chưa hiểu” và việc giữ tỷ lệ duy trì hợp đồng cao ngất của chị đều bắt nguồn từ sự thấu cảm và kiên định này?

Châu Thúy Vi: Chính xác là vậy. Vì hiểu được cảm giác bất an khi đối mặt với rủi ro tài chính, tôi không thể nào đơn thuần bán một sản phẩm. Mỗi hợp đồng phải là một giải pháp được cá nhân hóa, xuất phát từ nhu cầu thực sự. Tôi từng trải qua cảm giác phải vay mượn để lo cho những việc hệ trọng, nên tôi càng thấm thía: một quyết định tài chính sai lầm hoặc mơ hồ có thể khiến gia đình thêm gánh nặng. Vì vậy, sự minh bạch là điều bất di bất dịch. Chúng tôi phải là người giải mã mọi thắc mắc, để khách hàng ký kết trong sự an tâm và hiểu biết. Đó mới là nền tảng cho một mối quan hệ 10 năm, 20 năm, thậm chí trọn đời.

PV: Vậy còn việc dẫn dắt đội ngũ trẻ? Có phải chị cũng áp dụng sự thấu cảm này?

Châu Thúy Vi: Tất nhiên. Tôi không quản lý bằng mệnh lệnh, mà bằng việc chia sẻ “lý do vì sao”. Tôi giúp các bạn trẻ trong đội nhìn thấy ý nghĩa sâu xa đằng sau công việc tư vấn: chúng ta đang giúp các bố mẹ yên tâm hơn về tương lai học vấn của con, giúp những người trẻ bắt đầu tích lũy cho kế hoạch lớn, hay giúp một gia đình có “tấm khiên” tài chính vững vàng. Khi hiểu được giá trị nhân văn đó, họ sẽ làm việc bằng cả trái tim và trí tuệ, vượt qua mọi áp lực từ chối. Tôi ở đây để đồng hành, tháo gỡ và truyền lửa cho họ, như cách tôi từng mong có một người dẫn dắt như vậy.

PV: Từ một cá nhân xuất sắc đến việc dẫn dắt cả một văn phòng, chắc hẳn chị đã rút ra được nhiều bài học quý giá. Vậy bài học cốt lõi nhất về tư duy lãnh đạo mà chị đã phải thấm nhuần trong giai đoạn chuyển giao này là gì?

Châu Thúy Vi: Từ khi tiếp nhận vai trò này, tôi nhận ra một điều rằng việc tự mình học, tự làm dễ hơn nhiều so với việc phải giải thích, hướng dẫn để người khác hiểu và thực hiện. Bài học lớn nhất với tôi chính là ở chỗ đó, lãnh đạo đòi hỏi sự kiên nhẫn và biết lắng nghe.

Khi mình thực sự lắng nghe, mình mới thấy được rằng có nhiều cách làm khác, nhiều góc nhìn mới mà bản thân mình chưa nghĩ tới. Và cũng chính từ sự lắng nghe đó, mình mới có thể trao quyền thực sự cho đội ngũ để họ tự tin thử nghiệm, sáng tạo và tìm ra cách làm phù hợp nhất với bản thân họ.

Tuy nhiên phải luôn tuân thủ một nguyên tắc: mọi quyết định, mọi cách làm đều phải hướng đến điều tốt nhất cho khách hàng. Nhưng trong khuôn khổ ấy, tôi muốn mỗi người đều cảm thấy được tự do, được an tâm để phát triển theo thế mạnh riêng của mình.

PV: Nếu có một điều nhắn nhủ đến những bạn trẻ có hoàn cảnh giống chị ngày trước - nhiều khát vọng nhưng ít nguồn lực - chị sẽ nói gì?

Châu Thúy Vi: Tôi sẽ nói rằng: “Hoàn cảnh không định nghĩa được bạn, nhưng cách bạn phản ứng với hoàn cảnh thì có.” Đừng ngại xuất phát điểm thấp, hãy xem đó là nền tảng để rèn luyện bản lĩnh và sự thấu hiểu. Quan trọng là chọn cho mình một môi trường công bằng, minh bạch và trao quyền – nơi bạn được đánh giá bằng năng lực và tư duy, không phải bằng xuất phát điểm hay thâm niên. FWD đã cho tôi một môi trường như thế, và tôi tin đây sẽ là bệ phóng tuyệt vời cho bất kỳ ai dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

PV: Cuối cùng, hình ảnh nào chị mong mọi người nhớ đến khi nhắc về Châu Thúy Vi, 10 năm nữa?

Châu Thúy Vi: Mười năm nữa, tôi chỉ mong khách hàng hiện tại vẫn còn lưu số tôi trong điện thoại và gọi tôi mỗi khi cần, như cách họ gọi cho một người bạn đáng tin cậy. Song song đó, tôi muốn được đội ngũ nhìn nhận như một người đồng đội biết truyền cảm hứng, cùng họ xây dựng và gìn giữ một môi trường làm việc tử tế, nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, được phát triển theo cách riêng, nhưng luôn cùng nhau hướng đến những giá trị thực sự bền vững cho khách hàng.