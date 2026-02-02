Thành viên hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ra mắt đường hoa 5 tỷ tại cửa ngõ sân bay

Ảnh: Menas

Năm 2026, công tác quy hoạch không gian công cộng tại TP.HCM ghi nhận sự thay đổi đáng kể về mặt diện tích. Cụ thể, bên cạnh việc hoàn thiện chỉnh trang trục đường Lê Lợi, thành phố đã quyết định chuyển đổi công năng tạm thời các quỹ đất lớn, bao gồm khu đất 14.000m2 tại số 8 Võ Văn Tần (Quận 3) và khu đất tại 152 Trần Phú (Quận 5) thành công viên phục vụ cộng đồng.

Tại khu vực cửa ngõ hàng không quốc tế, công tác này cũng được triển khai thông qua sự tham gia của nguồn vốn tư nhân.

Sáng ngày 31/1/2026, Công ty Menas phối hợp cùng UBND Phường Tân Sơn Hoà đã tổ chức lễ khai mạc đường hoa Xuân tại khu vực đường Trường Sơn - Hồng Hà.

Sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo UBND TP.HCM, HĐND Thành phố và Sở Du lịch. Đáng chú ý, sự tham gia của đại diện lãnh đạo Vietjet tại buổi lễ cho thấy sự phối hợp giữa các đơn vị trong hệ sinh thái dịch vụ hàng không và thương mại tại khu vực cửa ngõ.

Theo thông số kỹ thuật, đường hoa trải dài từ đường Trường Sơn đến đường Hồng Hà, được ghi nhận là quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc TP.HCM . Về thời gian hoạt động, công trình mở cửa từ 31/1 đến hết ngày 23/2/2026 .

﻿ Việc duy trì không gian tham quan xuyên Tết và kéo dài đến sau rằm tháng Giêng giúp dự án xác lập kỷ lục là đường hoa có thời gian phục vụ lâu nhất thành phố trong năm nay, dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách .

Trao đổi về định hướng đầu tư, ông Nguyễn Đức Quỳnh - Tổng Giám đốc Menas và bà Trương Lê Mỹ Ngọc - lãnh đạo Phường Tân Sơn Hòa đều nhấn mạnh vai trò của mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong việc chỉnh trang đô thị.

Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách, việc doanh nghiệp chủ động tham gia kiến tạo không gian công cộng được xem là giải pháp bền vững để nâng cao chất lượng sống và mỹ quan khu vực cửa ngõ, cũng như thu hút khách du lịch cho TP.HCM.

Về thiết kế, công trình lấy chủ đề "Vũ khúc Xuân Bính Ngọ", tái hiện văn hóa ba miền và hình tượng Thánh Gióng .

Ở góc độ kinh tế, sự kiện này là bước đi tính toán của doanh nghiệp nhằm tận dụng lưu lượng khách tham quan để kích cầu bán lẻ (shoppertainment).

﻿ Song song với đường hoa, Menas Mall triển khai sự kiện giảm giá với sự tham gia của gần 200 nhãn hàng, mức giảm lên đến 80% nhằm tối ưu hóa doanh thu trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.