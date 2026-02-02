Doanh thu cả năm vượt 37.000 tỷ đồng, Tasco báo lãi gấp 2 lần năm trước

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Tasco đạt doanh thu thuần 37.005 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 22% so với năm 2024. Doanh thu hợp cộng cả năm ước tính đạt 52.273 tỷ, tăng 36% so với năm trước. Đây là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử công ty, phần lớn đến từ các hoạt động phân phối và dịch vụ ôtô - lĩnh vực đã trở thành động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp sau tái cấu trúc.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu tài chính của Tasco trong năm 2025 cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng khoảng 38% so với năm trước.

Sau khi khấu trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Tasco đạt gần 820 tỷ đồng, tăng 93% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 623 tỷ đồng, gấp hai lần năm trước.

Theo Tasco, kết quả tích cực trên đến từ việc hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục được cải thiện, đặc biệt tại các mảng đóng góp doanh thu lớn. Cụ thể, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 đạt 3.307 tỷ, tăng 633 tỷ đồng so với năm 2024. Bên cạnh đó, việc tái cấu trúc danh mục đầu tư theo hướng tập trung vào các lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng và dòng tiền bền vững, cùng với việc triển khai các chương trình Kaizen, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành, đã góp phần từng bước cải thiện biên lợi nhuận trong dài hạn.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Tasco tiếp tục mở rộng mạnh so với giai đoạn trước khi thực hiện các thương vụ sáp nhập lớn, đạt mốc gần 52.300 tỷ đồng. Quy mô tài sản tăng nhanh phản ánh quá trình hình thành một tập đoàn đa ngành, trong đó các lĩnh vực ôtô, hạ tầng giao thông thông minh, nước sạch và bảo hiểm giữ vai trò nòng cốt. So với thời điểm trước sáp nhập Savico (2023) và DNP Holding (2025), quy mô doanh thu của Tasco đã tăng gần 35 lần.

Tasco nằm trong Top doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Riêng Quý IV/2025, BCTC của Tasco ghi nhận lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 2024 do thực hiện phân bổ lợi thế thương mại của một số khoản đầu tư và đánh giá lại giá trị hợp lý tài sản các khoản đầu tư phát sinh giao dịch trong năm. Đây là yếu tố kế toán mang tính phân bổ theo kỳ, không phản ánh sự suy giảm trong hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty. Đối với kết quả kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế Quý 4/2025 đạt 51,79 tỷ, tăng 283% so với Quý 4/2024. Kết quả này chủ yếu đến từ sự gia tăng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, đồng thời Công ty triển khai các giải pháp quản trị và vận hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong kỳ.

Mở rộng phân phối xe, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng

Trong chiến lược phát triển ôtô, Tasco thông qua công ty con Tasco Auto hiện phân phối khoảng 16 thương hiệu xe tại thị trường Việt Nam, từ các dòng phổ thông đến cao cấp. Doanh nghiệp đã đưa các thương hiệu toàn cầu như Geely, Lynk & Co và Volvo vào hệ thống phân phối, với việc mở rộng mạng lưới showroom và dịch vụ hậu mãi.

Sự kiện Tasco Mobility Day 2025 - nơi Tasco công bố nhiều thông tin quan trọng về hệ sinh thái dịch chuyển

Đến cuối năm 2025, Tasco Auto sở hữu khoảng 150 showroom trên toàn quốc, phủ rộng các thị trường trọng điểm. Đi cùng với đó là hệ thống hơn 70 xưởng dịch vụ Carpla Service, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc hậu mãi theo tiêu chuẩn, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng sau bán hàng. Đây là một trong những điểm nhấn chiến lược của doanh nghiệp, khi trải nghiệm dịch vụ được xem như một yếu tố cạnh tranh quan trọng trong thị trường ôtô hiện nay.

Tasco Auto là nhà phân phối chính hãng của nhiều hương hiệu ô tô

Song song với chuỗi phân phối và dịch vụ, Tasco cũng đẩy mạnh các sản phẩm dịch vụ thuộc hệ sinh thái. Trong đó, mảng bảo hiểm xe cơ giới của Bảo hiểm Tasco đã xây dựng mạng lưới khoảng 35 chi nhánh trên toàn quốc, vượt doanh số 1.600 tỷ đồng và đạt vị trí trong Top 7 thị phần bảo hiểm xe cơ giới tại Việt Nam vào năm 2025. Đồng thời, đơn vị thu phí không dừng VETC phục vụ hơn 4 triệu khách hàng và xử lý khoảng 2 triệu lượt xe mỗi ngày, tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững trong lĩnh vực hạ tầng giao thông số.

VETC cứu hộ - một dịch vụ mới ra mắt của Tasco

Với kết quả tài chính năm 2025 cùng tầm nhìn phát triển dài hạn, Tasco đang thể hiện chiến lược mở rộng toàn diện và sâu sắc hơn trong hệ sinh thái kinh doanh, nhằm gia tăng giá trị cho cổ đông, khách hàng và các đối tác trong bối cảnh thị trường đầy thách thức và cạnh tranh.