Vì đâu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vẫn chưa công bố BCTC quý 4/2025?

02-02-2026 - 15:56 PM | Doanh nghiệp

Vì đâu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vẫn chưa công bố BCTC quý 4/2025?

Đến hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp thuộc diện phải công bố BCTC quý 4 trên thị trường chứng khoán đã thực hiện công bố đúng hạn.

Tính đến ngày 2/2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025.

Theo Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC về thời hạn công bố báo cáo tài chính quý.

Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn công bố báo cáo tài chính quý được soát xét (nếu có) trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét nhưng không được vượt quá 45 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Như vậy, mặc dù đã quá thời hạn trong quy định, nhưng ACV vẫn chưa công bố BCTC quý 4/2025.﻿

ACV là công ty cổ phần hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 95,4% cổ phần nhà nước﻿.

ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác khai thác hệ thống 22/23 Cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 10 Cảng hàng không quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Vinh, Cát Bi, Phú Bài, Cam Ranh, Phú Quốc, Cần Thơ, Liên Khương và 12 Cảng hàng không nội địa: Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau, Côn Đảo, Phù Cát, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới, Điện Biên, Thọ Xuân và Nà Sản (hiện không khai thác); góp vốn vào các công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

Bộ Xây dựng vừa có Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 09/01/2026, theo đó, ACV sẽ là chủ đầu tư Giai đoạn 2 của Dự án Cảng HKQT Long Thành (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư).

Trước đó, trong tháng 10/2025, ACV công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với doanh thu thuần trong quý đạt ﻿hơn 6.476 tỷ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.210 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACV ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 19.167 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 8.936 tỷ đồng, lần lượt tăng 14%﻿ và 5% so với cùng kỳ.

Lịch Thiệp

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ACV

