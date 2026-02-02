Thủ tướng giao nhiệm vụ cho lãnh đạo Viettel, Petrovietnam, EVN… trong khu vực đóng góp 20% GDP cho VN

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, sáng 1/2. Ảnh: VGP

Khu vực này là kinh tế Nhà nước.

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 31/1/2026 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Theo Quyết định số 204, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước (Ban Chỉ đạo).

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bao gồm: Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng ban Thường trực); Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, ủy viên Ban Chỉ đạo còn có lãnh đạo của một số doanh nghiệp lớn ở Việt Nam. Cụ thể, ủy viên Ban Chỉ đạo bao gồm: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) Đặng Ngọc Hòa; Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội (Viettel); Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Ngọc Sơn; Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn; Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Vũ Anh Tuấn.

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP

Theo quyết định trên, Ban Chỉ đạo có chức năng phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước. Đồng thời, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Cùng với đó, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng có thể ủy quyền cho Phó Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Theo Quyết định số 204, Bộ Tài chính làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quyết định thành lập Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh đó, các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để giúp việc thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban Chỉ đạo và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Chính phủ sử dụng con dấu của Thủ tướng. Các thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.