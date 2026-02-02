Nóng: Hộ kinh doanh lưu ý, từ 1/3/2026 áp dụng quy định mới về tên tài khoản ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Theo quy định tại Thông tư này, nội dung bổ sung liên quan đến tên tài khoản thanh toán sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026.

Theo Thông tư số 17/2024/TT-NHNN, đối tượng được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bao gồm cá nhân và tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp, trong đó có hộ kinh doanh. Do đó, hộ kinh doanh khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thuộc nhóm khách hàng tổ chức theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Căn cứ quy định được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN, đối với tài khoản thanh toán của tổ chức, trong đó có hộ kinh doanh, tên tài khoản phải bao gồm tên của tổ chức theo giấy phép thành lập, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

Như vậy, đối với hộ kinh doanh sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh, tên tài khoản phải phù hợp với tên hộ kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ pháp lý tương ứng theo quy định.

Đối với tài khoản thanh toán cá nhân, Thông tư số 25/2025/TT-NHNN quy định tên tài khoản được đặt theo họ và tên của cá nhân trên giấy tờ tùy thân hợp pháp sử dụng để mở tài khoản thanh toán.

Thông tư số 25/2025/TT-NHNN cũng quy định trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc thu thập, đối chiếu, cập nhật và xác thực thông tin khách hàng khi mở tài khoản thanh toán, bảo đảm thông tin chủ tài khoản phù hợp với hồ sơ pháp lý và dữ liệu định danh theo quy định.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân thay đổi thông tin đăng ký, thông tin định danh hoặc thông tin liên quan đến tài khoản thanh toán, chủ tài khoản có trách nhiệm thông báo và cập nhật kịp thời với ngân hàng nơi mở tài khoản để bảo đảm thông tin được ghi nhận đầy đủ, chính xác theo quy định tại Thông tư số 25/2025/TT-NHNN.

Kỳ Thư