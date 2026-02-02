Theo cập nhật mới nhất từ bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 gương mặt mới sở hữu khối tài sản từ 1 tỷ USD trở lên, gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.



Trong đó, bà Phạm Thu Hương – Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup – hiện có tài sản ước tính 2,2 tỷ USD. Bà là phu nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là một trong những người đồng sáng lập tập đoàn. Nữ doanh nhân sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraina và đang trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ của Vingroup.



Một lãnh đạo khác của Vingroup cũng lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD là bà Phạm Thúy Hằng – Phó chủ tịch tập đoàn, em gái bà Phạm Thu Hương. Bà Hằng sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga tại Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội). Hiện bà sở hữu khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn Vingroup, với giá trị tài sản được Forbes ước tính ở mức 1,5 tỷ USD.



Tỷ phú USD mới thứ ba là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Ông Dũng sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Thăm dò Địa chất Moscow và có bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Hiện ông nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14% vốn ngân hàng. Khối tài sản của Chủ tịch VPBank được Forbes xác định ở mức 1,1 tỷ USD.



Như vậy, số tỷ phú USD của Việt Nam đã tăng lên 8 người. Dẫn đầu danh sách vẫn là ông Phạm Nhật Vượng với tài sản ước đạt 21,1 tỷ USD, dù con số này đã giảm hơn 7 tỷ USD so với cuối năm trước.



Tài sản của nhiều tỷ phú Việt khác như bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet), ông Trần Đình Long (Hòa Phát) hay ông Hồ Hùng Anh (Techcombank) cũng sụt giảm so với cuối năm 2025, chủ yếu do biến động tiêu cực của thị giá cổ phiếu. Cụ thể, VIC và VJC cùng giảm khoảng 23%, trong khi HPG và TCB cũng điều chỉnh giảm vài phần trăm.



Ở chiều ngược lại, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang ghi nhận tài sản tăng thêm khoảng 100 triệu USD, nhờ cổ phiếu MSN tăng khoảng 7% từ đầu năm đến nay.



Theo Forbes, việc thống kê tài sản của các tỷ phú dựa chủ yếu vào số lượng cổ phiếu và giá trị thị trường tại một thời điểm nhất định. Bên cạnh đó, tổ chức này cũng tính đến các loại tài sản khác như cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền và nhiều khoản đầu tư giá trị khác khi xếp hạng.



