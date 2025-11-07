Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

REE muốn tăng vốn một công ty con lên 10.500 tỷ đồng

07-11-2025 - 09:30 AM | Doanh nghiệp

HĐQT REE đã thông qua việc tăng vốn điều lệ REE Energy lên 10.500 tỷ đồng thông qua hình thức chủ sở hữu góp thêm vốn.

REE muốn tăng vốn một công ty con lên 10.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: REE

Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) mới đây đã công bố Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐQT-REE ngày 6/11/2025 của HĐQT REE thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy).

Theo đó, HĐQT REE đã thông qua việc tăng vốn điều lệ của REE Energy từ 7.248 tỷ đồng lên mức 10.500 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn là chủ sở hữu công ty góp thêm vốn.

Được biết, REE Energy là công ty con do REE nắm 100% vốn (tính đến ngày 30/9/2025).

Trong một diễn biến khác, trung tuần tháng 10/2025, REE đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc thành lập 2 công ty con để thực hiện các dự án của công ty.

Công ty thứ nhất có tên là Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 2, vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ dự kiến 677 tỷ đồng.

REE thành lập doanh nghiệp này để thực hiện dự án Nhà máy điện gió V1-3 giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư dự kiến 2.257 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp 677 tỷ đồng và vốn vay 1.159 tỷ đồng.

Công ty thứ 2 có tên Công ty TNHH Điện gió REE Duyên Hải 3 có vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, tổng vốn điều lệ dự kiến 1.159 tỷ đồng.

Doanh nghiệp được thành lập để thực hiện dự án Nhà máy điện gió V1-5 và V1-6 giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư dự kiến 3.864 tỷ đồng, trong đó gồm 1.159 tỷ đồng vốn góp và 2.705 tỷ đồng vốn vay.

Cả 2 công ty nêu trên đều có địa chỉ đặt tại Khu nhà điều hành Nhà máy Điện gió số 3 - tại vị trí V1-3, Ấp Nhà Mát, phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

REE sẽ góp vốn vào các doanh nghiệp này bằng tiền mặt và sở hữu 100% vốn điều lệ, thời gian dự kiến thực hiện góp vốn trong quý IV/2025.

