Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Platinum Victory không mua hết hơn 18 triệu cổ phiếu REE đã đăng ký

31-08-2025 - 13:41 PM | Doanh nghiệp

Do điều kiện thị trường không thuận lợi nên Platinum Victory mới chỉ mua vào 70.000 cổ phiếu REE trong tổng số gần 18,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký, qua đó tăng tỷ lệ sở hữu lên 41,63%.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 31/7/2025 đến ngày 29/8/2025, cổ đông nội bộ là Platinum Victory mới chỉ mua vào thành công 70.000 cổ phiếu REE trong tổng số gần 18,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Sau giao dịch, quỹ ngoại này đã tăng sở hữu cổ phiếu REE từ gần 225,4 triệu cổ phiếu lên gần 225,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 41,61% lên 41,63%.

Ngay sau đó, Platinum Victory tiếp tục đăng ký mua vào hơn 18,2 triệu cổ phiếu REE. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 8/9/2025 đến ngày 7/10/2025.

Platinum Victory không mua hết hơn 18 triệu cổ phiếu REE đã đăng ký- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu REE do Platinum Victory sở hữu sẽ tăng lên mức gần 243,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng lên mức 44,99% vốn tại REE.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, REE mang về doanh thu thuần gần 4.581,9 tỷ đồng, tăng 14% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.803,6 tỷ đồng, tăng 26,9%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 1.555,5 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, REE đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.248 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2.427 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 22% và 21,7% so với thực hiện năm 2024. Như vậy, công ty đã thực hiện được 64,1% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của REE tăng nhẹ 653,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên mức hơn 37.015,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 4.779,9 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; tài sản cố định gần 14.257,2 tỷ đồng, chiếm 38,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 13.528,5 tỷ đồng, giảm 379 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 10.061,3 tỷ đồng, chiếm 74,4% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội 'nắm trọn' 11/17 doanh nghiệp trị giá trên 5 tỷ USD tại Việt Nam, ACB và LPBank 'lên đời', 2 'ông lớn' nhà nước ngậm ngùi suy giảm

Hà Nội 'nắm trọn' 11/17 doanh nghiệp trị giá trên 5 tỷ USD tại Việt Nam, ACB và LPBank 'lên đời', 2 'ông lớn' nhà nước ngậm ngùi suy giảm Nổi bật

Trung Á thành “mỏ vàng” mới của các đại gia Việt: 1 tập đoàn chi phối ngành mì gói, Vietjet mở hãng hàng không, ROX tham vọng đầu tư hàng tỷ USD

Trung Á thành “mỏ vàng” mới của các đại gia Việt: 1 tập đoàn chi phối ngành mì gói, Vietjet mở hãng hàng không, ROX tham vọng đầu tư hàng tỷ USD Nổi bật

Cuộc đua lợi nhuận giữa hai “ông lớn” ngành bia Sabeco và Habeco

Cuộc đua lợi nhuận giữa hai “ông lớn” ngành bia Sabeco và Habeco

13:39 , 31/08/2025
28 năm dựng nghiệp, đứng vững trên thương trường, ‘Vua cúc áo’ Tôn Thạnh Nghĩa ‘mát lòng’ khi đối tác rỉ tai nhau: ‘Tôn Văn đã làm thì chúng tôi yên tâm kê cao gối ngủ’

28 năm dựng nghiệp, đứng vững trên thương trường, ‘Vua cúc áo’ Tôn Thạnh Nghĩa ‘mát lòng’ khi đối tác rỉ tai nhau: ‘Tôn Văn đã làm thì chúng tôi yên tâm kê cao gối ngủ’

11:52 , 31/08/2025
Sun Group nhận phần thưởng từ Thủ tướng, muốn đồng hành trong lĩnh vực sẽ góp 10% GDP cho Việt Nam

Sun Group nhận phần thưởng từ Thủ tướng, muốn đồng hành trong lĩnh vực sẽ góp 10% GDP cho Việt Nam

11:03 , 31/08/2025
Gánh nặng nợ vay, doanh nghiệp ồ ạt hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Gánh nặng nợ vay, doanh nghiệp ồ ạt hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu

09:42 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên