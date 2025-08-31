Platinum Victory không mua hết hơn 18 triệu cổ phiếu REE đã đăng ký

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, kết thúc khoảng thời gian giao dịch từ ngày 31/7/2025 đến ngày 29/8/2025, cổ đông nội bộ là Platinum Victory mới chỉ mua vào thành công 70.000 cổ phiếu REE trong tổng số gần 18,3 triệu cổ phiếu đã đăng ký.

Sau giao dịch, quỹ ngoại này đã tăng sở hữu cổ phiếu REE từ gần 225,4 triệu cổ phiếu lên gần 225,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 41,61% lên 41,63%.

Ngay sau đó, Platinum Victory tiếp tục đăng ký mua vào hơn 18,2 triệu cổ phiếu REE. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 8/9/2025 đến ngày 7/10/2025.

Ảnh minh họa

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu REE do Platinum Victory sở hữu sẽ tăng lên mức gần 243,7 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng lên mức 44,99% vốn tại REE.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, REE mang về doanh thu thuần gần 4.581,9 tỷ đồng, tăng 14% so với 6 tháng đầu năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 1.803,6 tỷ đồng, tăng 26,9%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 1.555,5 tỷ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2025, REE đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.248 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 2.427 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 22% và 21,7% so với thực hiện năm 2024. Như vậy, công ty đã thực hiện được 64,1% chỉ tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của REE tăng nhẹ 653,6 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên mức hơn 37.015,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 4.779,9 tỷ đồng, chiếm 12,9% tổng tài sản; tài sản cố định gần 14.257,2 tỷ đồng, chiếm 38,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 13.528,5 tỷ đồng, giảm 379 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn hơn 10.061,3 tỷ đồng, chiếm 74,4% tổng nợ.