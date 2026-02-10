Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai đại diện của Platinum Victory Pte. Ltd rút khỏi HĐQT REE

10-02-2026 - 12:56 PM | Doanh nghiệp

Bà Hsu Hai Yen và ông Alain Xavier Cany đều là đại diện của cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. tại HĐQT REE. Đơn từ nhiệm của hai lãnh đạo này sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 3 tới.

Công ty cổ phần Cơ điện Lạnh vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm của 2 Thành viên HĐQT là bà Hsu Hai Yen và ông Alain Xavier Cany. Việc từ nhiệm của hai người này sẽ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua dự kiến vào ngày 31/3/2026.

Ông Alain Xavier Cany hiện là Phó chủ tịch HĐQT REE. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại nhiều tổ chức và tập đoàn lớn như HSBC, Vinamilk, Credit Commercial de France, Jardine Matheson Việt Nam...

Còn bà Hsu Hai Yeh là Thành viên HĐQT không điều hành REE. Bà từng giữ vị trí Giám đốc tài chính tại nhiều tập đoàn lớn như Jardine International Motors, Jardine Matheson, IKEA – Dairy Farm Group. Hiện bà là Giám đốc tài chính Jardine Cycle & Carriage Limited.

Hai đại diện của Platinum Victory Pte. Ltd rút khỏi HĐQT REE- Ảnh 1.

Ảnh: REE

Cả bà Hsu Hai Yen và ông Alain Xavier Cany đều là đại diện của cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. tại REE. Tính đến cuối năm 2025, quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. đang sở hữu 225,8 triệu cổ phiếu, chiếm 41,7% vốn điều lệ.

Thời gian qua, cổ đông lớn này liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu REE. Giai đoạn từ 8/9 - 7/10/2025, Platinum Victory muốn mua hơn 18,2 triệu đơn vị nhưng chỉ mua thành công 91.000 cổ phiếu. Giai đoạn từ 13/10 - 11/11/2025, tổ chức này tiếp tục mua thêm được 20.000 cổ phiếu; và mua thêm được 223.400 cổ phiếu trong giai đoạn từ 17/11 - 16/12/2025, mua thêm được 75.500 cổ phiếu trong giai đoạn từ 22/12/2025 - 20/1/2026/

Ngày 20/1/2026, Platinum Victory tiếp tục đăng ký mua hơn 17,8 triệu cổ phiếu REE nhằm gia tăng sở hữu từ 41,7% vốn lên 44,99% vốn. Thời gian dự kiến giao dịch từ 26/1 - 24/2/2026.

Trong diễn biến khác, ngày 27/2 tới đây, REE sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng năm 2025 bằng tiền mặt và quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2025.

Theo đó, REE sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 3/4/2026.

Với gần 541,7 triệu cổ phiếu REE đang lưu hành trên thị trường, ước tính REE sẽ phải chi khoảng gần 541,7 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025, REE dự kiến sẽ tổ chức vào 8 giờ sáng ngày 31/3/2026 tại Hội trường tòa nhà e.town, số 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM.


Theo Hà Ly

Nhịp sống thị trường

