Doanh nghiệp bị giang hồ 'khủng bố' vì nợ 240 triệu, dọa báo công an thì nhận tin nhắn: 'Em báo nhanh đi'

10-02-2026 - 11:42 AM | Doanh nghiệp

Theo Báo Công an TP.HCM, hoạt động của một doanh nghiệp may mặc tại Hóc Môn đã bị tê liệt hoàn toàn suốt 15 ngày qua khi nhóm người lạ mặt đổ đá bít lối ra vào để đòi nợ thuê mặt bằng, đẩy hàng trăm công nhân vào cảnh 'tiến thoái lưỡng nan' dịp cận Tết.

Doanh nghiệp bị giang hồ 'khủng bố' vì nợ 240 triệu, dọa báo công an thì nhận tin nhắn: 'Em báo nhanh đi'- Ảnh 1.

Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ Báo Công an TP.HCM, Công ty TNHH N&K (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) đang trở thành tâm điểm của một vụ tranh chấp dân sự bị biến tướng thành hành vi gây rối trật tự công cộng.

Camera ghi lại toàn cảnh màn phong tỏa và tin nhắn thách thức

Ghi nhận thực tế cho thấy, cổng chính của doanh nghiệp này tại đường Tiền Lân 12E đã bị chặn đứng bởi hai đống đá tảng khổng lồ. Sự việc bắt đầu từ tối 18/01/2026 và leo thang vào sáng 19/01 khi các xe tải trọng lớn liên tiếp đổ vật liệu xây dựng bít kín lối ra vào. Đáng chú ý, toàn bộ diễn biến vụ việc đã được hệ thống camera an ninh của doanh nghiệp ghi lại, cho thấy đây là hành động có tổ chức với sự tham gia của nhóm người lạ mặt xăm trổ thực hiện.

Doanh nghiệp bị giang hồ 'khủng bố' vì nợ 240 triệu, dọa báo công an thì nhận tin nhắn: 'Em báo nhanh đi'- Ảnh 2.

Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Tại hiện trường, đại diện Công ty N&K đã trực tiếp đối thoại với người đàn ông tên Dự - được cho là cầm đầu nhóm người này. Phía doanh nghiệp khẳng định giữa họ và ông Dự không hề có bất kỳ mối liên hệ hay mâu thuẫn cá nhân nào từ trước đến nay.

Trước tình thế căng thẳng, đại diện công ty đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về việc sẽ trình báo cơ quan Công an nếu nhóm người này tiếp tục ngăn cản việc dọn dẹp lối đi, gây nguy hiểm cho tính mạng và sự an toàn của gần 200 công nhân đang làm việc bên trong.

Đáp lại những lo ngại về an toàn và rủi ro pháp lý từ phía doanh nghiệp, đối tượng tên Dự không những không hợp tác mà còn thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Người này thậm chí còn gửi tin nhắn thách thức trực tiếp đến đại diện doanh nghiệp với nội dung ngắn gọn: "Em báo nhanh đi". Thái độ này cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc, vượt xa khuôn khổ một vụ tranh chấp kinh tế thông thường.

Nút thắt từ 240 triệu đồng và hóa đơn thuế

Theo tìm hiểu, nguồn cơn của màn "khủng bố" tinh thần này xuất phát từ khoản công nợ thuê mặt bằng trị giá khoảng 240 triệu đồng (tương đương 3 tháng tiền thuê) giữa Công ty N&K và đơn vị cho thuê là Công ty Tân Âu Cơ.

Đại diện N&K thừa nhận khoản nợ này nhưng khẳng định việc tạm hoãn thanh toán là biện pháp bắt buộc để yêu cầu đối tác tuân thủ pháp luật. Số liệu kế toán của N&K chỉ ra rằng, từ tháng 01/2025 đến nay, doanh nghiệp đã chuyển khoản gần 670 triệu đồng (tiền thuê và cọc) vào tài khoản cá nhân của bà Nguyễn Thị Hồng Tươi - Giám đốc Tân Âu Cơ. Tuy nhiên, phía Tân Âu Cơ chưa từng xuất hóa đơn VAT cho các khoản thu này.

"Chúng tôi không thiếu tiền, nhưng nếu tiếp tục chuyển khoản vào tài khoản cá nhân mà không có hóa đơn thì rủi ro pháp lý về thuế ai sẽ chịu trách nhiệm?", đại diện N&K đặt vấn đề.

Trong khi đó, đối tượng tên Dự khẳng định hành động đổ đá và phong tỏa là làm theo chỉ đạo của bà Tươi để đòi tiền. Thậm chí, khi doanh nghiệp cảnh báo về việc báo án, đối tượng này còn nhắn tin thách thức. Đến nay, phía Công ty Tân Âu Cơ vẫn chưa có phản hồi chính thức về vụ việc, trong khi doanh nghiệp N&K đang đứng trước nguy cơ vỡ kế hoạch sản xuất và bất ổn nhân sự ngay trước thềm năm mới.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

