Con trai Chủ tịch Mai Thanh muốn bán 400.000 cổ phiếu REE

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Phó Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (REE)

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), ông Bình đăng ký bán 400.000 cổ phiếu REE theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, dự kiến thực hiện từ ngày 26/11 đến 24/12.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình (sinh năm 1982) là con trai của bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT REE. Ông là nhân sự chủ chốt thuộc thế hệ lãnh đạo kế cận, tham gia HĐQT từ năm 2007 và từng giữ ghế Giám đốc Tài chính (CFO) hơn một thập kỷ trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Cơ cấu cổ đông REE hiện mang đậm dấu ấn gia đình bà Mai Thanh. Ngoài ông Bình, bà Thanh đang trực tiếp nắm giữ 12,8% vốn; chồng bà là ông Nguyễn Ngọc Hải sở hữu 5,5% và con gái Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh nắm 1,3%. Cổ đông tổ chức lớn nhất nắm quyền chi phối vẫn là Platinum Victory Pte. Ltd với tỷ lệ hơn 41,6%.

Diễn biến giá cổ phiếu REE

Động thái bán ra của ông Bình diễn ra khi cổ phiếu REE đang trong xu hướng hồi phục tích cực sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tính đến phiên 21/11, thị giá REE giao dịch quanh mốc 67.400 đồng/cp, tăng hơn 20% so với đầu năm 2025 và tăng khoảng 60% so với đầu năm 2024.

Tạm tính theo mức giá này, thương vụ có thể mang về cho ông Bình khoảng 27 tỷ đồng. Hiện ông đang sở hữu hơn 10,7 triệu cổ phiếu (1,98% vốn), nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm nhẹ về mức 1,9%. Lượng cổ phần này hầu như được tích lũy ổn định qua nhiều năm, chủ yếu gia tăng nhờ cổ tức.

Đà tăng giá của cổ phiếu được củng cố bởi nền tảng tài chính vững chắc. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 7.134 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ 2.381 tỷ đồng, tăng trưởng tới hơn 57% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý 3/2025, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hơn 2.552 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 825 tỷ đồng - mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Động lực tăng trưởng chính vẫn đến từ nguồn thu ổn định của các nhà máy thủy điện (Vĩnh Sơn Sông Hinh, Sông Ba Hạ) cùng sự khởi sắc của mảng cơ điện lạnh (M&E).