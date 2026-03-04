Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng thu hồi thông báo liên quan bán lẻ xăng dầu

04-03-2026 - 20:07 PM | Doanh nghiệp

Đã có nguồn cung cấp nên các cây xăng trong cảng đã bán trở lại bình thường cho tất cả các loại xe.

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự Trung Đông gây khan hiếm nguồn cung, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng (Thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) ngày 3-3, đã phát đi thông báo tạm dừng cung cấp xăng dầu bán lẻ cho các phương tiện vận tải bên ngoài hệ thống kể từ ngày 4-3.

Theo  thông báo, để đảm bảo duy trì hoạt động cốt lõi trong cụm cảng, công ty đã đưa ra các quy định cụ thể đối với hai cửa hàng xăng dầu tại khu vực Cát Lái và Long Bình. Theo đó, đối với phương tiện vận tải, nâng hạ container sẽ tạm ngừng bán lẻ xăng dầu cho toàn bộ các phương tiện hoạt động bên ngoài khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình. Chỉ ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận tải container chạy nội bộ trong các khu vực nêu trên để đảm bảo duy trì chuỗi logistics. Thời gian áp dụng kể từ 7 giờ ngày 4-3 cho đến khi có thông báo mới. Văn bản nhấn mạnh, đối với các phương tiện cá nhân và đơn vị gồm các loại xe ô tô du lịch, xe máy của các cơ quan, đơn vị và cá nhân hoạt động trong khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình không nằm trong phạm vi áp dụng hạn chế bán lẻ này.

Các cây xăng trong cảng đã bán lại cho các xe bình thường - Ảnh 1.

Cây xăng của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng tại Cảng Cát Lái

 

Các cây xăng trong cảng đã bán lại cho các xe bình thường - Ảnh 2.

Văn bản thông báo ngày 3-3 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 4-3, ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng cho biết ngay sau khi ra thông báo thì công ty cũng đã tìm được nguồn nguyên liệu như trước và đã thu hồi thông báo từ chiều 4-3, và mọi hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng đã bình thường như trước. 

Theo Sơn Nhung

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia Xuân Thiện chơi lớn: Liên tiếp đề xuất 2 siêu dự án chục tỷ đô tại Cần Thơ, Cà Mau, thiết lập chuỗi dự án hơn 700.000 tỷ đồng

Đại gia Xuân Thiện chơi lớn: Liên tiếp đề xuất 2 siêu dự án chục tỷ đô tại Cần Thơ, Cà Mau, thiết lập chuỗi dự án hơn 700.000 tỷ đồng Nổi bật

Nguyễn Kim đổi chủ: Đại gia Thái cắt lỗ hơn 5.000 tỷ, hé lộ "kho báu" nghìn tỷ còn lại

Nguyễn Kim đổi chủ: Đại gia Thái cắt lỗ hơn 5.000 tỷ, hé lộ "kho báu" nghìn tỷ còn lại Nổi bật

Nhờ loại hạt mệnh danh "vàng đen", hợp tác xã Gia Lai vừa tạo kỳ tích hiếm có

Nhờ loại hạt mệnh danh "vàng đen", hợp tác xã Gia Lai vừa tạo kỳ tích hiếm có

19:49 , 04/03/2026
Chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026 thu hút hàng nghìn khách hàng

Chuỗi Tọa độ Tích lộc xuyên Việt 2026 thu hút hàng nghìn khách hàng

19:30 , 04/03/2026
Lần đầu tiên Shopee báo lãi lịch sử 581 triệu USD, cổ phiếu Sea vẫn ‘bốc hơi’ 16%: Chuyện gì đang xảy ra?

Lần đầu tiên Shopee báo lãi lịch sử 581 triệu USD, cổ phiếu Sea vẫn ‘bốc hơi’ 16%: Chuyện gì đang xảy ra?

16:57 , 04/03/2026
Từ lỗ 2 năm liên tiếp đến cú ngược dòng sinh lời gấp 30 lần giữa tâm bão: Công ty 20 năm tuổi tại Hưng Yên đã làm gì?

Từ lỗ 2 năm liên tiếp đến cú ngược dòng sinh lời gấp 30 lần giữa tâm bão: Công ty 20 năm tuổi tại Hưng Yên đã làm gì?

15:31 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên