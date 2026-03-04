Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng thu hồi thông báo liên quan bán lẻ xăng dầu

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự Trung Đông gây khan hiếm nguồn cung, Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng (Thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn) ngày 3-3, đã phát đi thông báo tạm dừng cung cấp xăng dầu bán lẻ cho các phương tiện vận tải bên ngoài hệ thống kể từ ngày 4-3.

Theo thông báo, để đảm bảo duy trì hoạt động cốt lõi trong cụm cảng, công ty đã đưa ra các quy định cụ thể đối với hai cửa hàng xăng dầu tại khu vực Cát Lái và Long Bình. Theo đó, đối với phương tiện vận tải, nâng hạ container sẽ tạm ngừng bán lẻ xăng dầu cho toàn bộ các phương tiện hoạt động bên ngoài khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình. Chỉ ưu tiên cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận tải container chạy nội bộ trong các khu vực nêu trên để đảm bảo duy trì chuỗi logistics. Thời gian áp dụng kể từ 7 giờ ngày 4-3 cho đến khi có thông báo mới. Văn bản nhấn mạnh, đối với các phương tiện cá nhân và đơn vị gồm các loại xe ô tô du lịch, xe máy của các cơ quan, đơn vị và cá nhân hoạt động trong khu vực cụm cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Phú Hữu và ICD Tân Cảng Long Bình không nằm trong phạm vi áp dụng hạn chế bán lẻ này.

Cây xăng của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng tại Cảng Cát Lái

Văn bản thông báo ngày 3-3 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 4-3, ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Tân Cảng cho biết ngay sau khi ra thông báo thì công ty cũng đã tìm được nguồn nguyên liệu như trước và đã thu hồi thông báo từ chiều 4-3, và mọi hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại cửa hàng đã bình thường như trước.