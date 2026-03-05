See Shine: Khi nội lực trở thành chiến lược phát triển bền vững của Kobler

Thay vì khởi nguồn chiến lược bằng câu hỏi về thị phần hay động thái của đối thủ, Kobler đặt ra một câu hỏi sâu hơn cho chính mình: liệu chúng ta đã thực sự thấu hiểu nội lực, đã tạo điều kiện để mỗi nhân sự được tỏa sáng và hạnh phúc? Đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của SEE – SHINE, chương trình khai xuân vừa qua.

Khi nhiều doanh nghiệp "see" là nhìn ra thị trường, nhìn khách hàng, nhìn xu hướng để điều chỉnh vận hành, thì tại Kobler, "see" mang một tầng ý nghĩa khác: nhìn vào nội lực để củng cố nền tảng tổ chức. Đó là nhìn vào đội ngũ kỹ sư đang tỉ mỉ hoàn thiện từng milimet bề mặt sàn thạch anh. Nhìn vào đội ngũ marketing kiên trì xây dựng từng câu chuyện thương hiệu. Nhìn vào lực lượng kinh doanh bền bỉ trao gửi giá trị đến từng căn nhà. Và hơn hết, là nhìn vào những con người phía sau mỗi tấm sàn Kobler – những người đang kiến tạo chuẩn mực chất lượng Đức trong từng không gian sống.

Kobler tin rằng một doanh nghiệp không thể phát triển bền vững nếu chỉ chăm chăm hướng ra thị trường mà quên đi "trái tim" của chính mình – đó là nhân sự nội bộ. Bởi lẽ, sức mạnh thực sự luôn khởi nguồn từ nội lực. Khi nền tảng con người đủ vững vàng, tổ chức mới có thể tăng trưởng dài hạn và tạo ra giá trị khác biệt.

Ông Vũ Khánh Toàn - Cố vấn chiến lược của Kobler Việt Nam chia sẻ: "Triết lý kinh doanh của chúng tôi được gói gọn trong 3 chữ P: People – Con người, Product – Sản phẩm và Package – Hệ thống cùng các chiến lược truyền thông. Trong đó, chữ P đầu tiên luôn giữ vai trò cốt lõi. Chúng tôi tin rằng khi doanh nghiệp thực sự chăm sóc tốt cho nhân sự, xây dựng chính sách khuyến khích tài năng và tạo điều kiện để mỗi người phát huy tối đa năng lực, tổ chức sẽ là bên được hưởng lợi lớn nhất. Nhân sự hạnh phúc sẽ tạo ra môi trường làm việc tích cực. Môi trường tích cực tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Và khi kết quả đầu ra đủ tốt, khách hàng cũng sẽ hài lòng và hạnh phúc. Đó là một vòng tròn giá trị khép kín, nuôi dưỡng sự phát triển bền vững theo thời gian."

Ông Vũ Khánh Toàn chia sẻ về định hướng doanh nghiệp năm 2026 (Ảnh: Kobler Việt Nam)

Ông Bùi Bá Duy – Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc chia sẻ:"Rất nhiều doanh nghiệp nói về con người, nhưng tại Kobler, chiến lược được xây dựng dựa trên con người như một nền tảng cốt lõi. Kobler không tồn tại đơn thuần để kinh doanh, mà để phụng sự cộng đồng: dẫn lối bằng tri thức, bứt phá bằng công nghệ và kiến tạo tương lai bằng trái tim. Và ‘trái tim’ đó chính là đội ngũ nhân sự của chúng tôi. Bên cạnh hệ thống chính sách đãi ngộ bảo đảm đời sống, công ty cũng xây dựng bộ KPI rõ ràng, minh bạch nhằm khuyến khích năng lực, tối ưu hiệu suất và tạo cơ hội nâng cao thu nhập ở mức tốt nhất có thể trong bối cảnh hiện tại."

Là thương hiệu nổi bật trong hiệp hội doanh nghiệp Đức GBA tại Việt Nam, Kobler không ngừng nỗ lực và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, đầu tư mở rộng sản xuất. Tính đến cuối năm 2025, Kobler đã rót 28 triệu EURO vào các hoạt động nghiên cứu, sản xuất tại nhà sản xuất sàn thạch anh trên địa bàn Đà Nẵng cùng rất nhiều kho bãi trải rộng ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm sàn đá thạch anh Kobler là giải pháp lát sàn "xanh" và thay thế được những vật liệu cũ. Các kiến trúc sư, nhà thầu dần ưu tiên chọn Kobler cho các công trình từ nhà ở dân dụng tới công trình thương mại, biệt thự triệu đô.

Ban Lãnh đạo và thành viên của Kobler cùng nâng ly khai xuân (Ảnh: Kobler Việt Nam)

Một sản phẩm với công nghệ tối tân đến đâu cũng không thể tự bứt phá nếu thiếu đi những con người am hiểu và tận tâm. Sự phát triển mạnh mẽ của Kobler tại Việt Nam có sự hậu thuẫn đắc lực từ đối tác chiến lược – Tập đoàn Inno Invest, đơn vị nắm giữ đặc quyền thương mại với hơn 15 năm kinh nghiệm. Cùng nhau, hai đơn vị đã xây dựng một bộ máy nhân sự tinh nhuệ, chuyên nghiệp hóa từ khâu logistics, vận hành hệ thống đến dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Khi doanh nghiệp tạo môi trường phát triển lý tưởng cho nhân viên, họ sẽ phát huy tối đa năng lực làm việc. Lúc này, mỗi nhân viên chính là một "đại sứ" của thương hiệu, mang những giải pháp vật liệu xanh, an toàn và đẳng cấp đến với hàng triệu tổ ấm Việt.

Sự kiện SEE – SHINE không đơn thuần là một chủ đề nội bộ tại Kobler. Đó là một lời nhắc nhở rõ ràng về định hướng phát triển: Đừng chỉ nhìn ra thị trường; Đừng chỉ nhìn vào đối thủ; Hãy bắt đầu từ nội tại.

Khi nội lực đủ mạnh, thị trường sẽ tự mở ra. Khi con người đủ vững vàng, thương hiệu mới có thể trường tồn. Doanh nghiệp có thể lớn nhanh nhờ chiến lược, nhưng chỉ bền vững khi được xây dựng trên nền tảng văn hóa cống hiến – nơi mỗi nhân sự đều có cơ hội tỏa sáng và đóng góp vào hành trình dài hạn của tổ chức.