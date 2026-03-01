Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận tin vui

05-03-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận tin vui

UBND TP.HCM vừa bổ sung 24 dự án nhà ở vào danh mục được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, nâng tổng số dự án thuộc diện này lên 117

Cụ thể, theo Công văn số 1476/UBND-ĐT ngày 03 tháng 3 năm 2026, UBND Thành phố đã ban hành danh mục chi tiết các dự án bất động sản đủ điều kiện pháp lý để giao dịch với nhóm khách hàng quốc tế .

Theo danh mục vừa được cơ quan quản lý công bố, nguồn cung nhà ở dành cho khối ngoại trong đợt này tiếp tục ghi nhận sự tập trung lớn tại khu vực phía Nam thành phố. Trong tổng số 24 dự án, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 19 dự án tọa lạc tại Khu A, Đô thị mới Nam TP.HCM thuộc địa bàn hai phường Tân Mỹ và Tân Hưng, quy mô tổng diện tích đạt hơn 13 ha.

Tại khu vực phía Đông, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Điền Phúc Thành góp mặt với hai dự án bao gồm khu nhà ở cao tầng tại phường Bình Trưng rộng hơn 9.000 m2 và dự án nhà ở phường Long Trường quy mô 14,9 ha.

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận các dự án của Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Trường Tín trên đường Lò Lu rộng 2,8 ha và dự án chung cư tại phường Tân Đông Hiệp của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Phúc An Gia với diện tích gần 9.400 m2.﻿

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận tin vui- Ảnh 1.

Đáng chú ý, dự án Khu chung cư Hạnh Phúc (The Felix) tại phường Bình Hòa do Công ty Cổ phần C-Holdings làm chủ đầu tư cũng đã chính thức lọt vào danh sách này . Dự án có diện tích 9.465 m2, thuộc quyền điều hành của ông Nguyễn Quốc Cường trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc .

Ông Nguyễn Quốc Cường đang thực hiện các bước tái cấu trúc mạnh mẽ tại 

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

 (QCG) sau khi chính thức đảm nhận vị trí Tổng giám đốc thay mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan. Tại QCG, trọng tâm đang được dồn vào dự án "sống còn" Khu dân cư Bắc Phước Kiển nhằm giải quyết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát.

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nhận tin vui- Ảnh 2.

Song song đó, các dự án thuộc hệ sinh thái riêng C-Holdings như The Felix vẫn duy trì tiến độ triển khai và tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường bất động sản thông qua việc gia nhập danh mục sở hữu của khối ngoại.

Việc liên tục cập nhật danh sách dự án đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở nằm trong lộ trình xây dựng TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế và phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Theo quy định hiện hành, các giao dịch đối với nhóm khách hàng này được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư hoặc 250 căn nhà riêng lẻ tại một đơn vị hành chính cấp phường. Quy trình phê duyệt nghiêm ngặt qua các cấp thẩm quyền đảm bảo sự cân bằng giữa mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài và duy trì ổn định an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia Xuân Thiện chơi lớn: Liên tiếp đề xuất 2 siêu dự án chục tỷ đô tại Cần Thơ, Cà Mau, thiết lập chuỗi dự án hơn 700.000 tỷ đồng

Đại gia Xuân Thiện chơi lớn: Liên tiếp đề xuất 2 siêu dự án chục tỷ đô tại Cần Thơ, Cà Mau, thiết lập chuỗi dự án hơn 700.000 tỷ đồng Nổi bật

Nguyễn Kim đổi chủ: Đại gia Thái cắt lỗ hơn 5.000 tỷ, hé lộ "kho báu" nghìn tỷ còn lại

Nguyễn Kim đổi chủ: Đại gia Thái cắt lỗ hơn 5.000 tỷ, hé lộ "kho báu" nghìn tỷ còn lại Nổi bật

Chuyện lạ doanh nghiệp mai táng: Cổ phiếu "trà đá" 300 đồng, sếp nhận lương tiền tỷ, xây mộ lãi gộp 64%

Chuyện lạ doanh nghiệp mai táng: Cổ phiếu "trà đá" 300 đồng, sếp nhận lương tiền tỷ, xây mộ lãi gộp 64%

00:03 , 05/03/2026
Lộ diện chủ đầu tư sân bay Phan Thiết trị giá 3.800 tỷ đồng

Lộ diện chủ đầu tư sân bay Phan Thiết trị giá 3.800 tỷ đồng

00:02 , 05/03/2026
THACO sẽ làm thương hiệu xe riêng: Đối đầu trực diện hay "né" VinFast để chiếm 60% thị phần còn lại?

THACO sẽ làm thương hiệu xe riêng: Đối đầu trực diện hay "né" VinFast để chiếm 60% thị phần còn lại?

00:01 , 05/03/2026
Thuế Hà Nội sắp thay đổi việc quản lý với hơn 350.000 hộ kinh doanh

Thuế Hà Nội sắp thay đổi việc quản lý với hơn 350.000 hộ kinh doanh

20:11 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên