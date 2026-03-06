Vietnam Airlines tuyển 1.200 tiếp viên, sơ tuyển ngay từ ngày 7/3

Vietnam Airlines triển khai chương trình tuyển dụng tiếp viên hàng không trong tháng 3/2026, nằm trong kế hoạch tuyển hơn 1.200 tiếp viên trong năm nay.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines tổ chức các vòng thi tuyển trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM. Tại Hà Nội, vòng sơ tuyển diễn ra ngày 07/3 và 21/3/2026, vòng phỏng vấn ngày 11/3 và 25/3 tại 200 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề. Tại TP.HCM, vòng sơ tuyển tổ chức ngày 14/3 và 28/3, vòng phỏng vấn ngày 18/3 và 01/4 tại 108 Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa.

Trong năm 2026, Vietnam Airlines dự kiến tuyển dụng hơn 1.200 tiếp viên hàng không để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của thị trường và kế hoạch mở rộng khai thác. Riêng trong quý I/2026, Hãng cần bổ sung khoảng 500 tiếp viên phục vụ các đường bay nội địa và quốc tế.

Thời gian gần đây, Vietnam Airlines đẩy mạnh hiện đại hóa đội tàu bay nhằm nâng cao năng lực khai thác. Hãng đã ký hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8 và đang trao đổi với các đối tác về khả năng bổ sung thêm 30 tàu bay thân rộng trong thời gian tới, qua đó tăng năng lực khai thác trên các đường bay trung và dài.

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho biết: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng không trong giai đoạn mới. Vietnam Airlines chú trọng xây dựng đội ngũ lao động có kỹ năng số, ngoại ngữ và tác phong dịch vụ chuyên nghiệp, đồng thời tăng cường liên kết với cơ sở đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực hàng không và dịch vụ.”

Gia nhập đội ngũ tiếp viên của Hãng hàng không Quốc gia, các ứng viên sẽ được đào tạo bài bản về an toàn hàng không, nghiệp vụ phục vụ, giao tiếp quốc tế, kỹ năng số và tác phong nghề nghiệp. Bên cạnh môi trường làm việc chuyên nghiệp và cơ hội phát triển nghề nghiệp, tiếp viên của Hãng còn được hưởng chế độ thu nhập cạnh tranh, cùng các quyền lợi về bảo hiểm, phúc lợi và các ưu đãi vé bay dành cho người lao động và gia đình.

Ứng viên tham gia tuyển dụng cần đáp ứng các tiêu chuẩn của Vietnam Airlines về ngoại hình, sức khỏe, khả năng giao tiếp tiếng Anh và tinh thần phục vụ chuyên nghiệp. Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến thông qua cổng thông tin tuyển dụng chính thức của Hãng. Thông tin tuyển dụng chi tiết được đăng tải trên website và các kênh thông tin chính thức của Vietnam Airlines.