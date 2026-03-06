Thu hồi siêu dự án Nhà Rồng - Khánh Hội 11.000 tỷ của Vạn Thịnh Phát: Nhìn lại cuộc đổi chủ từ Vingroup đến quỹ đất kim cương cho không gian văn hoá

Khu đất làm dự án khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: BT

Quyết định bãi bỏ các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016 và 2018 đối với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị Ngọc Viễn Đông chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3/2026. Theo cơ quan chức năng, dự án không còn phù hợp với định hướng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125 vào tháng 6/2025 cũng như các quy định về thẩm quyền ban hành tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Thay vì triển khai khu phức hợp cao tầng với 3.116 căn hộ và 32 biệt thự trên diện tích 31,5 ha, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã thống nhất dừng phát triển nhà ở tại khu vực này để ưu tiên mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn liền với di tích Bến Nhà Rồng và hệ thống công viên cây xanh ven sông Sài Gòn.

Ngược dòng lịch sử, Công ty Ngọc Viễn Đông vốn được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Tập đoàn Vingroup và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi công năng khu cảng cũ.

Tại thời điểm đó, Cảng Sài Gòn nắm giữ 26% vốn điều lệ và dự án được kỳ vọng sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm từ năm 2018, mang lại mức cổ tức trên 10%/năm cho các cổ đông.

Tuy nhiên, đến năm 2020, cơ cấu sở hữu tại Ngọc Viễn Đông ghi nhận sự thay đổi mang tính quyết định khi Vingroup thoái vốn hoàn toàn và quyền chi phối doanh nghiệp được chuyển giao sang cho Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Bến Nghé.

Sự chuyển dịch này đã đưa dự án vào hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khi Công ty Hạ tầng Bến Nghé – đơn vị do Vạn Thịnh Phát nắm 94% vốn lúc thành lập – nâng tỷ lệ sở hữu tại Ngọc Viễn Đông lên 84,82%, tương đương giá trị hơn 4.580 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ 5.400 tỷ đồng.

Trong diễn biến của vụ đại án Vạn Thịnh Phát, toàn bộ phần vốn góp chi phối này đã bị cơ quan điều tra kê biên để bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo Trương Mỹ Lan. Việc bãi bỏ dự án không chỉ giúp thành phố tháo gỡ các nút thắt pháp lý phức tạp tồn đọng từ các giai đoạn trước mà còn tạo điều kiện để thu hồi quỹ đất "kim cương" trải dài 1,8 km ven sông cho mục đích công cộng.

Hiện tại, UBND TP.HCM đã giao các sở ngành rà soát toàn bộ hồ sơ giao đất và kiểm toán các chi phí hợp lý mà nhà đầu tư đã thực hiện để tham mưu phương án hoàn trả kinh phí phù hợp, đảm bảo hài hòa quyền lợi các bên.

Quỹ đất sau khi thu hồi sẽ được tích hợp vào quy hoạch chung để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển mảng xanh đô thị, đáp ứng cam kết bảo tồn ký ức lịch sử và nâng cao chất lượng không gian sống cho người dân trong nhiệm kỳ 2025-2030.