Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vị Chủ tịch 71 tuổi bỏ quốc tịch Châu Âu để về Việt Nam sát cánh cùng 5,4 triệu hộ kinh doanh

06-03-2026 - 00:19 AM | Doanh nghiệp

Vị Chủ tịch 71 tuổi bỏ quốc tịch Châu Âu để về Việt Nam sát cánh cùng 5,4 triệu hộ kinh doanh

TS. Nguyễn Văn Thân hiện giữ chức Chủ tịch VINASME, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam và Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách hành chính của Thủ tướng. Với bề dày kinh nghiệm, ông đang tiếp tục tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI trong nhiệm kỳ tới.

Hành trình công tác của ông Nguyễn Văn Thân trải dài qua nhiều lĩnh vực từ giáo dục, nghiên cứu khoa học đến quản trị tài chính. Sau khi làm giảng viên tại Đại học Tây Nguyên và cán bộ nghiên cứu tại Viện Khí tượng thủy văn trong giai đoạn 1978 - 1985, ông dành gần 10 năm tại Ba Lan để hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học tổng hợp Vác-xa-va (Ba Lan).

Trở về Việt Nam vào giữa thập niên 90, ông trực tiếp tham gia điều hành định chế tài chính với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Quốc tế tại Hà Nội từ tháng 8/1994 đến tháng 6/1997. Song song đó, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng cho đến năm 2005. Kinh nghiệm thực tế từ vị trí đứng đầu một ngân hàng và doanh nghiệp sản xuất đã giúp ông có cái nhìn thực tế về các rào cản dòng vốn và thủ tục hành chính đối với khu vực kinh tế tư nhân.

Một bước ngoặt quan trọng trong hồ sơ cá nhân của ông là việc chính thức từ bỏ quốc tịch Ba Lan vào năm 2016. Quyết định này được thực hiện ngay trước thời điểm ông ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV để đảm bảo tính duy nhất về quốc tịch theo quy định pháp luật. Việc lựa chọn gắn bó trọn vẹn với quốc tịch Việt Nam đồng nhất với lộ trình tham chính chuyên nghiệp của ông tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong hai nhiệm kỳ liên tiếp (khóa XIV và XV).

Ông Nguyễn Văn Thân, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hải

Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) từ đầu năm 2016 đến nay, ông đại diện cho tiếng nói của khối doanh nghiệp chiếm 96% số lượng toàn quốc. Ông cũng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trực tiếp tham gia phản biện các chính sách kinh tế vĩ mô.

Tâm điểm trong nỗ lực của ông Nguyễn Văn Thân hiện nay hướng tới 5,4 triệu hộ kinh doanh cá thể, nhóm đối tượng đang đóng góp lớn cho GDP nhưng chưa có một tổ chức đoàn thể đại diện chính thống.

Theo số liệu khảo sát, khu vực này đang đối mặt với những rủi ro lớn từ nạn hàng giả, hàng nhái và chi phí tuân thủ không chính thức cao. Ông nhận định rằng việc quy hoạch 5,4 triệu hộ kinh doanh vào một hệ sinh thái có tổ chức là nhiệm vụ cấp thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh mảng kinh tế, vào cuối năm 2025, ông tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng khi được bầu làm Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhiệm kỳ 2025 – 2030, với mục tiêu huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển ngành công nghiệp văn hóa theo định hướng chiến lược của quốc gia.

Tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 11 (TP.HCM), ông Nguyễn Văn Thân xác định chương trình hành động tập trung vào việc kiến tạo hành lang pháp lý minh bạch và tháo gỡ các nút thắt pháp lý.

Ông cam kết ưu tiên hoàn thiện các quy định về thuế, mặt bằng sản xuất và tiếp cận vốn dành riêng cho hộ kinh doanh, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình cải cách hành chính tại TP.HCM để giảm thiểu các thủ tục rườm rà gây lãng phí cho doanh nghiệp.

Thông qua các kênh tiếp xúc cử tri trực tuyến và diễn đàn chuyên đề, ông đặt mục tiêu phản hồi nhanh chóng các kiến nghị sát sườn từ thực tiễn sản xuất. Song song đó, việc thúc đẩy đầu tư vào giáo dục, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao được ông xem là giải pháp căn cơ để nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh bền vững cho khu vực kinh tế tư nhân trong dài hạn.﻿

Cụ ông U80 Sài Gòn sở hữu đế chế nhựa nghìn tỷ đứng sau loạt gã khổng lồ Coca-Cola, Heineken, ''giàu bền'' 36 năm không cần dùng vốn bên ngoài

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trịnh Văn Quyết hé lộ chuyện đằng sau bữa tối với Chủ tịch quỹ Hàn Quốc

Ông Trịnh Văn Quyết hé lộ chuyện đằng sau bữa tối với Chủ tịch quỹ Hàn Quốc Nổi bật

Hé lộ công ty đứng sau Xôi Lạc TV: Trả bình luận viên 300.000 đồng/trận, 300 tỷ đồng tiền mặt, tiền số đã bị phong toả

Hé lộ công ty đứng sau Xôi Lạc TV: Trả bình luận viên 300.000 đồng/trận, 300 tỷ đồng tiền mặt, tiền số đã bị phong toả Nổi bật

Đại gia bán dẫn Hà Lan muốn đầu tư 1 tỷ USD tại Việt Nam

Đại gia bán dẫn Hà Lan muốn đầu tư 1 tỷ USD tại Việt Nam

00:16 , 06/03/2026
Một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 50%

Một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 50%

00:07 , 06/03/2026
27 siêu dự án tỷ USD, tổng VĐT hơn 3 triệu tỷ đồng gia nhập thị trường: Vingroup và Sun Group chiếm hơn 1 nửa

27 siêu dự án tỷ USD, tổng VĐT hơn 3 triệu tỷ đồng gia nhập thị trường: Vingroup và Sun Group chiếm hơn 1 nửa

00:02 , 06/03/2026
Sau khi trúng thầu 2 dự án 39.000 tỷ, DN mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố loạt dự án lớn

Sau khi trúng thầu 2 dự án 39.000 tỷ, DN mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố loạt dự án lớn

19:25 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên