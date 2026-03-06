Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kido dự thu tới 800 tỷ đồng từ Nutifood, chuẩn bị nguồn tiền cho kế hoạch mua 14,5 triệu cổ phiếu quỹ

06-03-2026 - 10:53 AM | Doanh nghiệp

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra ngày 6/3, ông Trần Lệ Nguyên – Tổng Giám đốc Tập đoàn Kido (mã: KDC) cho biết việc tiếp tục thoái vốn tại Kidofoods cho đối tác Nutifood dự kiến mang về khoảng 700 - 800 tỷ đồng trong năm nay. Đây là nguồn lực tài chính then chốt để thực hiện kế hoạch mua lại 5% cổ phiếu lưu hành vừa được trình lên cổ đông.

Chia sẻ về lộ trình tại đơn vị sở hữu hai thương hiệu kem Merino và Celano, ông Trần Lệ Nguyên cho biết Kido và đối tác đã thống nhất sẽ thoái vốn dần trong vòng 2 năm thay vì chuyển nhượng toàn bộ một lần. Do đối tác hiện đã nắm giữ 51% cổ phần tại Kidofoods nên họ có quyền ưu tiên đàm phán mua lại phần vốn còn lại - ông Nguyên cho biết. Theo tính toán của lãnh đạo tập đoàn, riêng trong năm 2026, thương vụ này sẽ giúp Kido thu về thêm từ 700 - 800 tỷ đồng.

Đối tác mà ông Nguyên nhắc đến là Nutifood - công ty đang sở hữu 51% cổ phần Kidofoods.

Số tiền dự thu này tương đương với nguồn vốn cần thiết để Kido thực hiện kế hoạch mua lại tối đa gần 14,5 triệu cổ phiếu quỹ (5% lượng cổ phiếu đang lưu hành) đang được trình ĐHĐCĐ. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 5/3 là 50.000 đồng/cổ phiếu, Kido dự kiến phải chi ra khoảng 725 tỷ đồng cho thương vụ này. Theo quy định pháp luật, việc mua lại cổ phiếu quỹ bắt buộc công ty phải tiến hành hủy bỏ số cổ phiếu đó, dẫn đến giảm vốn điều lệ tương ứng. Việc này sẽ làm thu hẹp quy mô tài sản và nguồn vốn, nhưng đồng thời làm giảm áp lực cung trên thị trường và gia tăng giá trị cho các cổ đông hiện hữu.

Nhìn lại năm 2025, Kido đã có một năm tài chính khởi sắc nhờ chiến lược thoái vốn tương tự. Việc bán 19,6% cổ phần tại Kidofoods vào cuối năm ngoái đã mang về khoản lãi tài chính hơn 500 tỷ đồng, đóng góp chủ yếu vào tổng lợi nhuận 524 tỷ đồng của cả năm (gấp 14 lần kết quả năm 2024). Dù tình hình kinh doanh ghi nhận mức lãi đột biến, thị giá cổ phiếu KDC lại diễn biến trái chiều khi sụt giảm gần 11% trong năm qua.

Tính đến cuối năm 2025, Kido đang duy trì lượng tiền và tương đương tiền dồi dào ở mức 1.742 tỷ đồng. Với sự bổ trợ từ dòng tiền thoái vốn cho Nutifood trong năm nay, Kido hoàn toàn đủ tiềm lực tài chính để thực hiện phương án mua lại cổ phiếu quỹ (dự kiến trong 9 tháng đầu năm 2026), qua đó kỳ vọng tạo lực đẩy giúp giá cổ phiếu phục hồi tích cực sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài.

