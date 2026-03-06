Sự cố xảy ra khi tàu bay Airbus A320 mang mã đăng ký VN-A672 đang thực hiện hành trình từ TP.HCM đi Singapore. Ngay sau khi cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, tổ lái đã phát hiện sự cố kỹ thuật và nhanh chóng thông báo cho đài kiểm soát không lưu để yêu cầu quay lại sân bay xuất phát nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chuyến bay.

Để chuẩn bị cho quá trình tiếp đất, tổ lái đã thực hiện các vòng lượn chờ tại khu vực phía Nam nhằm tiêu thụ bớt nhiên liệu. Việc này giúp giảm trọng lượng thân tàu xuống dưới mức trọng lượng hạ cánh tối đa cho phép, từ đó giảm áp lực lên hệ thống phanh và lốp khi tiếp xúc với đường băng trong tình huống khẩn cấp.

Tại mặt đất, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã lập tức kích hoạt quy trình ứng phó khẩn cấp. Dàn xe cứu hỏa cùng các đơn vị hậu cần được điều động túc trực sẵn sàng dọc đường băng 25L để phối hợp hỗ trợ kịp thời. Dưới sự điều phối của đài kiểm soát không lưu, chuyến bay VJ811 đã hạ cánh an toàn tuyệt đối trên đường băng ưu tiên này.

Toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn được xác nhận ở trạng thái ổn định sau khi rời máy bay. Hiện tại, tàu bay VN-A672 đã được đưa về khu vực kỹ thuật để đội ngũ kỹ sư tiến hành kiểm tra chi tiết và xác định nguyên nhân cụ thể của sự việc trước khi có các bước xử lý tiếp theo.