Bầu Đức muốn xây nhà máy 1.000 tỷ đồng biến rác nông nghiệp thành 'cỗ máy in tiền' 133 triệu USD

Dự án 20.000 ha của Tập đoàn HAGL có sản lượng thu hoạch dự kiến đạt 565.000 tấn quả tươi mỗi năm. Quá trình sơ chế lượng quả này cung cấp 106.286 tấn nhân xanh.

Cùng với đó, hoạt động này để lại khối lượng phụ phẩm rất lớn. Trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là 72.743 tấn vỏ quả sấy khô, 23.500 tấn vỏ quả tươi và 21.257 tấn vỏ thóc.

Doanh nghiệp dự kiến phân bổ hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy chiết xuất tinh cà phê từ nguồn nguyên liệu tự có này.

Ngay tại buổi hội thảo, một vấn đề được đại diện khối tài chính đặt ra. Cụ thể, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng OCB Nguyễn Bá Ngọc chất vấn về tính hiệu quả của dòng vốn. Ông lưu ý mức đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng cho một tổ hợp nhà máy chỉ đóng góp khoảng 18% trong cơ cấu tổng doanh thu.

Giải đáp vấn đề này, đại diện dự án khẳng định mảng tinh chế phụ phẩm sở hữu biên lợi nhuận cao nhất toàn chuỗi. Nguyên nhân cốt lõi là chi phí nguyên liệu đầu vào được tính bằng không.

Hệ thống tinh chế ứng dụng công nghệ lò quay liên tục. Công nghệ này chuyển hóa 5 tấn vỏ sấy thành 1 tấn tinh cà phê.

Phân khúc tinh hòa tan dự kiến đạt sản lượng 19.780 tấn. Mảng này sẽ mang về 133.228.541 USD (khoảng 3.503 tỷ đồng) mỗi năm. Con số này chiếm tỷ trọng 18,7% trong tổng doanh thu dự phóng 713,13 triệu USD (tương đương hơn 18.751 tỷ đồng).

Tỷ suất lợi nhuận lớn từ khoản doanh thu độc lập này sẽ trực tiếp bù đắp chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu.

Việc chuyển hướng sản phẩm vào khâu chế biến sâu mang ý nghĩa bảo vệ cấu trúc tài chính tổng thể. Thị trường cà phê nhân xanh luôn biến động theo chu kỳ và nhạy cảm với tình trạng đứt gãy cung cầu. Do đó, HAGL chọn lối đi riêng để tránh rủi ro.

Chủ tịch HAGL đối thoại với nhà đầu tư bên lề Hội thảo

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty chứng khoán OCBS Võ Quang Long tiếp tục đặt vấn đề về tính cạnh tranh trong khâu chế biến.

Ông lưu ý các tập đoàn lớn như Nestlé thường tự kiểm soát công nghệ và công thức phối trộn riêng cho cà phê hòa tan đối với từng thị trường. Từ đó, ông yêu cầu làm rõ đối tượng khách hàng tiêu thụ sản phẩm tinh chế của HAGL là ai.

Trả lời chất vấn này, đại diện doanh nghiệp xác định vận hành theo mô hình bán sỉ. HAGL không đối đầu với các thương hiệu bán lẻ trên thị trường. Lượng tinh hòa tan được xuất khẩu toàn bộ. Sản phẩm này cung cấp nguyên liệu thô cho chính các tập đoàn thực phẩm toàn cầu để họ tự phối trộn.

Khi giá nhân xanh trên thị trường hàng hóa suy giảm, dòng tiền từ vỏ quả sẽ lập tức phát huy tác dụng. Nó đóng vai trò vùng đệm giảm xóc, duy trì thanh khoản và đảm bảo an toàn đòn bẩy tài chính cho toàn dự án.