Sáng ngày 16/03/2026, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) phối hợp cùng Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Chứng khoán Phương Đông (OCBS) tổ chức hội thảo chiến lược phát triển bền vững 20.000 ha cà phê đến năm 2028.

Lộ trình này hướng tới việc đưa HAGL trở thành đơn vị quản lý trực tiếp vùng trồng cà phê có quy mô lớn nhất thế giới, vượt diện tích của các tổ chức quốc tế như Horizon Plantations tại Ethiopia (14.656 ha) hay Daterra tại Brazil (6.405 ha).

Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh ngành cà phê Việt Nam năm 2025 ghi nhận kim ngạch xuất khẩu 9 tỷ USD, với khối lượng đạt 1,59 triệu tấn.

Tại thị trường Trung Quốc, giá trị nhập khẩu cà phê năm 2025 đạt 2,07 tỷ USD, tăng 57% so với năm trước, tạo dư địa cho các đơn vị sở hữu vùng nguyên liệu tập trung quy mô công nghiệp.

Đây là những nền tảng thuận lợi để HAGL không dừng lại ở xuất khẩu nhân xanh mà tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị chế biến.

Vấn đề quản trị rủi ro dòng tiền được Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh như một ưu tiên cốt lõi, gắn liền với cột mốc tập đoàn vừa cơ cấu xong các khoản nợ vào năm 2025. Nhìn nhận về sự thay đổi trong tư duy quản trị sau nhiều thăng trầm, ông Đức thẳng thắn chia sẻ: "Tôi hơn các bạn vì tôi có thất bại lẫn thành công, tôi đã từng rất liều mạng lì lợm, nhưng giờ tôi đã cẩn trọng trong đầu tư rồi, đảm bảo tỷ lệ nợ/vốn chủ của HAGL dưới 50%" . Theo đó, ông cam kết duy trì đòn bẩy tài chính dưới mức 50% trong suốt quá trình triển khai dự án đến năm 2028.

Ban lãnh đạo tập đoàn nêu rõ, việc tháo gỡ áp lực từ các khoản vay cũ tạo dư địa lớn để doanh nghiệp dồn toàn lực cho mảng nông nghiệp.

Cấu trúc tài chính hiện tại được thiết kế để đảm bảo sự ổn định cho chuỗi giá trị cà phê, tránh lặp lại các rủi ro mất cân đối dòng tiền như trong các giai đoạn đầu tư trước đây.

Cơ cấu doanh thu đa tầng và mô hình kinh tế tuần hoàn

Tổng doanh thu dự kiến 18.745 tỷ đồng được cấu thành từ ba nhóm sản phẩm chính, trong đó cà phê nhân xanh chiếm tỷ trọng 64,1%, tương đương 457,46 triệu USD.

Mảng cà phê rang xay chiếm 17,2%, dự kiến mang về 122,44 triệu USD.

Nhóm sản phẩm tinh chế gồm cà phê hòa tan và trà Cascara chiếm 18,7% doanh thu, tương đương 133,23 triệu USD.

Nhóm chế biến sâu đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định biên lợi nhuận trước những biến động của thị trường hàng hóa thô.

Để gia tăng giá trị, HAGL đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy chiết xuất tinh cà phê từ nguồn phụ phẩm gồm 72.743 tấn Cascara cùng vỏ quả và vỏ thóc.

Công nghệ tinh chế cho phép chuyển hóa 5 tấn vỏ khô thành 1 tấn tinh cà phê phục vụ xuất khẩu. Việc tận dụng lớp vỏ quả vốn là phụ phẩm giúp doanh nghiệp đưa giá vốn nguyên liệu về mức thấp.

Phương pháp canh tác ra sao?

Nền tảng kỹ thuật cho vùng trồng được hỗ trợ bởi Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) thông qua các thế hệ giống lai thuần chủng.

Bầu Đức cùng các chuyên gia của Viện khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên WASI

Phương pháp canh tác thiết lập mật độ cây trồng đạt 4.700 cây/ha đối với Arabica và 3.150 cây/ha đối với Robusta.

Chỉ số này cao hơn so với mật độ canh tác truyền thống, hướng tới tổng sản lượng quả tươi dự kiến đạt 565.000 tấn mỗi năm.

HAGL áp dụng quy trình sơ chế ướt và lên men chủ động nhằm đảm bảo tính đồng nhất của hương vị nhân xanh ở quy mô công nghiệp. Vùng trồng tại Paksong (Lào) với độ cao tối ưu và lịch sử mười năm không xuất hiện sương muối được lựa chọn làm khu vực trọng điểm cho 15.000 ha Arabica.

Quy trình vận hành tích hợp các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc và công nghệ giảm phát thải để đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng quốc tế.

Giải đáp chất vấn từ Tổng Giám đốc OCB Phạm Hồng Hải và Thành viên HĐQT OCBS Đào Duy Hải về lý do tập trung cho Arabica, đại diện WASI dẫn dự báo diện tích Arabica toàn cầu giảm 50% vào năm 2050 do biến đổi khí hậu, dẫn đến sự khan hiếm nguồn cung.

Liên quan đến hiệu quả mảng tinh chế theo câu hỏi của Phó Tổng Giám đốc OCB Nguyễn Bá Ngọc, chuyên gia làm rõ biên lợi nhuận phần này ở mức cao nhờ sử dụng phụ phẩm vỏ cà phê có chi phí nguyên liệu gần bằng không.

Hội thảo ghi nhận sự hiện diện của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế. Đại diện địa phương đánh giá mô hình nông nghiệp tuần hoàn của tập đoàn là hướng đi phù hợp và cho biết tỉnh đang giới thiệu dự án lên cấp Trung ương như một hình mẫu phát triển kinh tế bền vững.

Chính quyền tỉnh cũng luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, cụ thể đang chuẩn bị ký biên bản ghi nhơ về cơ chế liên lạc giữa Gia Lai và các địa phương của Campuchia và Lào, cũng như hỗ trợ HAGL phát triển cụm công nghiệp chuyên về chế biến nông sản.