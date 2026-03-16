CEO Group đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng 50%

16-03-2026 - 14:34 PM | Doanh nghiệp

CEO Group lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng 50% so với kết quả thực hiện năm 2025.

CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã: CEO) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 27/3 tới tại tầng 6 Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo tờ trình được công bố, CEO Group lên kế hoạch năm 2026 với doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 124% và 50% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Năm 2025, công ty đạt 1.339 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng nhẹ 2%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 200 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

CEO Group đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng 50% - Ảnh 1.

CEO cất nóc dự án Novotel Cam Ranh Resort tại Bãi Dài – Cam Ranh (Khánh Hoà) hồi tháng 2/2026.Ảnh: CEO Group

Để thực hiện mục tiêu năm 2026, ban lãnh đạo doanh nghiệp định hướng tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào kinh doanh, vận hành các dự án trọng điểm như: Novotel Cam Ranh Resort; khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) - TP Hải Phòng; CEOHome Hana Garden (Mê Linh, Hà Nội); Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Về phân phối lợi nhuận, CEO Group dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 5 cổ phiếu mới). Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành là hơn 28,3 triệu đơn vị. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian phát hành sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và được UBCKNN chấp thuận.

Tại đại hội, HĐQT CEO đề xuất sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Trong đó, công ty dự kiến bổ sung 46 ngành nghề kinh doanh bao gồm: Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế...

Song song với đó, công ty đề xuất bỏ 32 ngành, nghề như: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn); Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất...

CEO Group đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS trong năm 2026. Trong đó, Chủ tịch HĐQT nhận 10 triệu đồng/tháng, các thành viên HĐQT nhận 7 triệu đồng/tháng. Trưởng Ban Kiểm soát nhận 4 triệu đồng/tháng và các thành viên BKS nhận 3 triệu đồng/tháng.

CEO Group điều chỉnh phương án sử dụng hơn 2.500 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu


Theo Hà Ly

antt.nguoiduatin.vn

Thay đổi dự kiến sẽ 'bóc trần' 30 đại gia lớn nhất sàn chứng khoán: Lợi nhuận FPT có thể tăng thêm 30%, Vietnam Airlines gặp cứu cánh

Thay đổi dự kiến sẽ 'bóc trần' 30 đại gia lớn nhất sàn chứng khoán: Lợi nhuận FPT có thể tăng thêm 30%, Vietnam Airlines gặp cứu cánh Nổi bật

Khởi công tổ hợp tháp đôi cao 235m tại đất vàng khu tứ giác Bến Thành, DN nào đứng sau?

Khởi công tổ hợp tháp đôi cao 235m tại đất vàng khu tứ giác Bến Thành, DN nào đứng sau? Nổi bật

14 cây xăng được đem ra để thu hồi nợ

14 cây xăng được đem ra để thu hồi nợ

14:09 , 16/03/2026
Lãi kỷ lục 2025, một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt 30%

Lãi kỷ lục 2025, một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt 30%

11:01 , 16/03/2026
Công ty bia chốt phương án chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2026

Công ty bia chốt phương án chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2026

10:52 , 16/03/2026
Nghệ An lập tổ đặc nhiệm cho Siêu dự án 60.000 tỷ: Cuộc chơi lớn bất ngờ của 'người đàn bà sữa' Thái Hương

Nghệ An lập tổ đặc nhiệm cho Siêu dự án 60.000 tỷ: Cuộc chơi lớn bất ngờ của 'người đàn bà sữa' Thái Hương

09:16 , 16/03/2026

