14 cây xăng được đem ra để thu hồi nợ

16-03-2026 - 14:09 PM | Doanh nghiệp

Agribank Chi nhánh Sài Gòn vừa thông báo đấu giá khoản nợ có tài sản bảo đảm của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro), với tài sản bảo đảm gồm 14 cửa hàng xăng dầu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, kho xăng A92 cùng nhiều quyền sử dụng đất và dự án.

Khoản vay phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký tháng 4/2023. Trong giai đoạn 2023-2024, ngân hàng đã giải ngân 23 lần cho doanh nghiệp này. Tính đến thời điểm công bố đấu giá, dư nợ gốc là 1.301 tỷ đồng và nợ lãi khoảng 180 tỷ đồng.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay gồm 14 cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 8 quyền sử dụng đất, dự án Vàm Láng - Gò Công Đông, cùng trái phiếu Agribank. Ngoài ra, tài sản thế chấp còn có hàng hóa trong kho như xăng A92 và phụ gia nhiên liệu MTBE theo ba hợp đồng thế chấp riêng.

Mức giá khởi điểm của khoản nợ và tài sản bảo đảm được đưa ra đấu giá là 1.396 tỷ đồng, xác định theo hiện trạng hồ sơ pháp lý và các tài sản liên quan.

Trước đó, tháng 9/2025, Agribank Sài Gòn đã khởi kiện NSH Petro tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 (Cần Thơ) nhằm thu hồi khoản nợ quá hạn, đồng thời tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản.

NSH Petro thành lập năm 2012, trụ sở tại huyện Châu Thành, TP Cần Thơ. Doanh nghiệp từng phát triển hệ thống hàng trăm cửa hàng, đại lý phân phối xăng dầu và 9 kho cảng với tổng sức chứa hơn 500.000 m³ tại khu vực Tây Nam Bộ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, sản phẩm lọc - hóa dầu, LPG và khí gas, với vốn điều lệ gần 1.262 tỷ đồng.

Cổ phiếu PSH của doanh nghiệp này từng niêm yết trên HoSE nhưng chuyển sang giao dịch trên UPCoM từ tháng 3/2025 và hiện thuộc diện hạn chế giao dịch do kết quả kinh doanh thua lỗ.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025, doanh thu thuần cả năm của NSH Petro ghi nhận âm gần 3 tỷ đồng, đảo chiều so với mức dương khoảng 678 tỷ đồng năm trước. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu do các khoản giảm trừ doanh thu, đặc biệt chiết khấu thương mại lên tới hơn 19 tỷ đồng trong khi doanh thu bán hàng chỉ đạt khoảng 16,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của NSH Petro đạt hơn 10.500 tỷ đồng, chủ yếu là từ vay nợ. Công ty lỗ lũy kế hơn 1.100 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn 163 tỷ đồng.

Công ty nhà dầu khí đấu giá lô đất "tang vật" đại án Đinh La Thăng: Giá khởi điểm hơn 210 tỷ đồng

Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

Thay đổi dự kiến sẽ 'bóc trần' 30 đại gia lớn nhất sàn chứng khoán: Lợi nhuận FPT có thể tăng thêm 30%, Vietnam Airlines gặp cứu cánh

Thay đổi dự kiến sẽ 'bóc trần' 30 đại gia lớn nhất sàn chứng khoán: Lợi nhuận FPT có thể tăng thêm 30%, Vietnam Airlines gặp cứu cánh Nổi bật

Khởi công tổ hợp tháp đôi cao 235m tại đất vàng khu tứ giác Bến Thành, DN nào đứng sau?

Khởi công tổ hợp tháp đôi cao 235m tại đất vàng khu tứ giác Bến Thành, DN nào đứng sau? Nổi bật

Lãi kỷ lục 2025, một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt 30%

Lãi kỷ lục 2025, một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt 30%

11:01 , 16/03/2026
Công ty bia chốt phương án chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2026

Công ty bia chốt phương án chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2026

10:52 , 16/03/2026
Nghệ An lập tổ đặc nhiệm cho Siêu dự án 60.000 tỷ: Cuộc chơi lớn bất ngờ của 'người đàn bà sữa' Thái Hương

Nghệ An lập tổ đặc nhiệm cho Siêu dự án 60.000 tỷ: Cuộc chơi lớn bất ngờ của 'người đàn bà sữa' Thái Hương

09:16 , 16/03/2026
Mẹ của CEO Tập đoàn Hà Đô muốn chi trăm tỷ mua cổ phiếu

Mẹ của CEO Tập đoàn Hà Đô muốn chi trăm tỷ mua cổ phiếu

08:57 , 16/03/2026

