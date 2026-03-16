16-03-2026 - 11:01 AM | Doanh nghiệp

Lãi kỷ lục 2025, một công ty chốt ngày chi trả cổ tức tiền mặt 30%

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (Aquatex Bến Tre, mã CK: ABT).

Theo đó, ngày 18/03/2026 sẽ là thời hạn cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong đợt này, Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 3.000 đồng tiền mặt.

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 17/03/2026. Dự kiến chi trả vào ngày 16/04/2026.

Với gần 11,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi hơn 35,3 tỷ đồng cho đợt chi trả này.

Với việc nắm giữ 76,47% vốn điều lệ, Tập đoàn PAN do ông Nguyễn Duy Hưng đứng đầu có thể nhận 25,5 tỷ đồng trong đợt tạm ứng lần này. Ngoài ra, cổ đông cá nhân lớn ông Lương Thanh Tùng với tỷ lệ sở hữu 8,98% cũng sẽ nhận về khoản cổ tức tương ứng đáng kể.﻿

ABT là một trong những doanh nghiệp có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn từ năm 2007 đến nay. Tổng tỷ lệ cổ tức hằng năm thường dao động trong khoảng 20 – 60%. Trong giai đoạn 2024–2025, tỷ lệ cổ tức duy trì ở mức 30%.﻿

Bên cạnh việc chia cổ tức, Aquatex Bến Tre cũng thông báo kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 18/04/2026, tại trụ sở chính của công ty tại tỉnh Bến Tre.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Aquatex Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 707 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt hơn 156 tỷ đồng, tăng trưởng 54%. So với kế hoạch năm, doanh nghiệp vượt 9% chỉ tiêu doanh thu và vượt tới 81% mục tiêu lợi nhuận. Đây đồng thời là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi công ty đi vào hoạt động.﻿

Nắm trong tay loại khoáng sản được ngành công nghiệp quốc phòng khao khát, 1 DN Việt Nam bán ra 100 đồng thu lãi tới 85 đồng, chia cổ tức lên tới 218%

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcap: El Nino "tái xuất" sau tháng 8, lộ diện những mã cổ phiếu tiềm năng

Vietcap: El Nino "tái xuất" sau tháng 8, lộ diện những mã cổ phiếu tiềm năng Nổi bật

Khởi công tổ hợp tháp đôi cao 235m tại đất vàng khu tứ giác Bến Thành, DN nào đứng sau?

Khởi công tổ hợp tháp đôi cao 235m tại đất vàng khu tứ giác Bến Thành, DN nào đứng sau? Nổi bật

Công ty bia chốt phương án chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2026

Công ty bia chốt phương án chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2026

10:52 , 16/03/2026
Nghệ An lập tổ đặc nhiệm cho Siêu dự án 60.000 tỷ: Cuộc chơi lớn bất ngờ của 'người đàn bà sữa' Thái Hương

Nghệ An lập tổ đặc nhiệm cho Siêu dự án 60.000 tỷ: Cuộc chơi lớn bất ngờ của 'người đàn bà sữa' Thái Hương

09:16 , 16/03/2026
Mẹ của CEO Tập đoàn Hà Đô muốn chi trăm tỷ mua cổ phiếu

Mẹ của CEO Tập đoàn Hà Đô muốn chi trăm tỷ mua cổ phiếu

08:57 , 16/03/2026
Một công ty trình miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Tổng giám đốc vừa xin thôi việc

Một công ty trình miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Tổng giám đốc vừa xin thôi việc

00:04 , 16/03/2026

