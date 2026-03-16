Vietcap: El Nino "tái xuất" sau tháng 8, lộ diện những mã cổ phiếu tiềm năng

16-03-2026 - 08:11 AM | Doanh nghiệp

Vietcap: El Nino "tái xuất" sau tháng 8, lộ diện những mã cổ phiếu tiềm năng

Nguồn cung điện trong nửa cuối năm có thể sẽ gặp nhiều thách thức hơn nếu tình trạng El Nino nghiêm trọng thực sự xảy ra và giá than và khí duy trì ở mức cao như hiện nay.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcap, các tổ chức dự báo cho rằng El Nino sẽ quay trở lại từ tháng 8/2026, tác động tích cực nhẹ đối với nhiệt điện, tác động tiêu cực nhẹ đối với điện tái tạo; kỳ vọng nguồn cung điện vẫn đầy đủ.

Nguồn cung điện 2026﻿

Tổng Cục Thống kê cho biết sản lượng điện trong 2 tháng đầu năm 2026 (2T 2026) đã tăng 5% so với cùng kỳ, nhìn chung phù hợp với mức tăng 10,4% so với cùng kỳ của sản lượng sản xuất công nghiệp trong bối cảnh thời tiết mát hơn.

Điều này có thể hàm ý mức tăng trưởng nhu cầu điện khoảng 5% so với cùng kỳ. Diễn biến này nhìn chung phù hợp với dự báo tăng trưởng nhu cầu điện năm 2026 ở mức 7,5% so với cùng kỳ, qua đó cho thấy tăng trưởng nhu cầu sẽ mạnh hơn trong phần còn lại của năm.

Vietcap cho rằng nguồn cung điện trong năm 2026 sẽ ở mức đủ đáp ứng, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô nửa đầu năm, với mức tăng trưởng nhu cầu hiện tại cùng với việc nguồn cung nước, khí, than hiện tại đang đủ dùng.

Nguồn cung điện trong nửa cuối năm có thể sẽ gặp nhiều thách thức hơn nếu tình trạng El Nino nghiêm trọng thực sự xảy ra và giá than và khí duy trì ở mức cao như hiện nay.

Theo GAS, nguồn cung khí nội địa có thể sẽ tăng thêm khoảng 500 triệu m³ (giả định mức tăng này sẽ bù đắp cho phần sản lượng LNG giá cao).

Việt Nam hiện đang nhập khẩu khoảng 30–40% than, chủ yếu từ Indonesia và Australia, do đó Vietcap kỳ vọng nguồn cung than sẽ ổn định (POW cũng xác nhận nguồn than đầu vào cho nhà máy Vũng Áng của công ty đang tương đối ổn định).

﻿Khả suất cao El Niño sẽ quay trở lại trong nửa cuối năm 2026

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) kỳ vọng trạng thái La Nina hiện tại sẽ chuyển sang ENSO trung tính trong giai đoạn từ tháng 2 – tháng 4/2026 (xác suất 60%), với khả năng El Nino chiếm ưu thế từ tháng 8/2026 (xác suất 52%–61%).

Tokyo Climate Center kỳ vọng điều kiện trung tính trong mùa xuân 2026, sau đó là xác suất 60% El Nino hình thành vào mùa hè 2026.

(1) Tác động tích cực nhẹ đối với nhiệt điện, Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế của các nhà máy nhiệt điện than, trong đó mức tăng của sản lượng có thể bù đắp cho mức tăng của giá than; và trung lập đối với các cổ phiếu nhiệt điện khí do mức tăng nhẹ về sản lượng có thể bù đắp cho mức giá khí đầu vào cao hơn, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

(2) Rủi ro giảm nhẹ đối với các cổ phiếu điện tái tạo bao gồm REE, HDG, PC1 do khả năng El Nino trong nửa cuối năm 2026 có thể gây áp lực lên lợi nhuận mảng thủy điện của các doanh nghiệp này, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Phụng Tiên

