Bắt 9 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn hơn 6.000 tỉ đồng

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 6.000 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can

Từ các nguồn tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án 1025H đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố liên quan.

Cảnh sát xác định đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án.

Kết quả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ, khởi tố 9 đối tượng gồm Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).