Bắt 9 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn hơn 6.000 tỉ đồng

15-03-2026 - 20:17 PM | Doanh nghiệp

(NLĐO)-Nhóm đối tượng đã thành lập hơn 60 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng trên nhiều tỉnh.

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát kinh tế-Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố với tổng giá trị hơn 6.000 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can

Từ các nguồn tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án 1025H đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố liên quan. 

Cảnh sát xác định đây là đường dây hoạt động có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, gồm nhiều đối tượng tham gia, với các phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành phá án. 

Kết quả, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt giữ, khởi tố 9 đối tượng gồm Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương

Quá trình điều tra ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai (số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai).

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty mẹ vừa thoái hơn 10 triệu cổ phiếu, 1 doanh nghiệp địa ốc lập tức sang tay hơn 170 căn shophouse

Công ty mẹ vừa thoái hơn 10 triệu cổ phiếu, 1 doanh nghiệp địa ốc lập tức sang tay hơn 170 căn shophouse Nổi bật

SSIAM và các quỹ ngoại lãi đậm khi chuyển đổi trái phiếu, khoản đầu tư 297 tỷ sắp thành gần 1.000 tỷ

SSIAM và các quỹ ngoại lãi đậm khi chuyển đổi trái phiếu, khoản đầu tư 297 tỷ sắp thành gần 1.000 tỷ Nổi bật

Sun PhuQuoc Airways mở đồng loạt hai đường từ Phú Quốc đến Nha Trang và Đà Nẵng

Sun PhuQuoc Airways mở đồng loạt hai đường từ Phú Quốc đến Nha Trang và Đà Nẵng

18:24 , 15/03/2026
Nắm trong tay loại khoáng sản được ngành công nghiệp quốc phòng khao khát, 1 DN Việt Nam bán ra 100 đồng thu lãi tới 85 đồng, chia cổ tức lên tới 218%

Nắm trong tay loại khoáng sản được ngành công nghiệp quốc phòng khao khát, 1 DN Việt Nam bán ra 100 đồng thu lãi tới 85 đồng, chia cổ tức lên tới 218%

17:43 , 15/03/2026
Vingroup tiếp tục chọn 'Thủ đô Âm nhạc' làm điểm niêm yết lô trái phiếu ngoại quy mô hơn 8.700 tỷ đồng

Vingroup tiếp tục chọn 'Thủ đô Âm nhạc' làm điểm niêm yết lô trái phiếu ngoại quy mô hơn 8.700 tỷ đồng

17:43 , 15/03/2026
Loại cây “thơm từ gốc đến ngọn” phủ kín 1.400ha ở một xã, doanh thu 4 tỷ/năm

Loại cây “thơm từ gốc đến ngọn” phủ kín 1.400ha ở một xã, doanh thu 4 tỷ/năm

09:41 , 15/03/2026

