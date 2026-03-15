Công ty của ông Nguyễn Duy Hưng lãi đậm khi chuyển đổi trái phiếu, khoản đầu tư 297 tỷ sắp thành gần 1.000 tỷ

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Hải An, mã CK: HAH) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi đợt 2 trái phiếu mã HAHH2328001.

Theo đó, số lượng trái phiếu được chuyển đổi là 297 trái phiếu với mức giá chuyển đổi 17.492 đồng/cổ phiếu.

Theo tính toán, doanh nghiệp dự kiến phát hành khoảng 16,98 triệu cổ phiếu để thực hiện chuyển đổi, tương đương khoảng 9,14% tổng số cổ phần sau phát hành. Số cổ phiếu phát hành để hoán đổi trái phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.



Nếu hoàn tất phương án này, vốn điều lệ của Hải An dự kiến tăng từ 1.688 tỷ đồng lên 1.858 tỷ đồng.



Trước đó, lô trái phiếu HAHH2328001 được phát hành với quy mô 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 500 tỷ đồng.

Trái chủ là công ty quản lý quỹ SSI ﻿(SSIAM) và các quỹ do công ty này quản lý.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, Hải An dự kiến sẽ hoán đổi 297 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu.

Đáng chú ý, theo giá cổ phiếu trên thị trường ngày 13/3 quanh mức 58.500 đồng/cp, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chuyển đổi (gần 16,96 triệu đơn vị) ước tính có giá trị khoảng 990 tỷ đồng.

Song song với phương án chuyển đổi trái phiếu, Hải An cũng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian nhận ý kiến kéo dài đến trước 16h ngày 16/3/2026.

Theo đó, doanh nghiệp trình cổ đông kế hoạch đầu tư đóng mới 2 tàu container có sức chở 5.000 TEU mỗi tàu với tổng vốn đầu tư tối đa 184 triệu USD. Hai đối tác đóng tàu dự kiến là China Shipbuilding Trading Co., Ltd và Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd (Trung Quốc).



Nguồn vốn cho dự án dự kiến được huy động từ các khoản vay của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trong trường hợp cần thiết, công ty có thể trình đại hội cổ đông phương án huy động thêm vốn thông qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu.



Về chiến lược mở rộng đội tàu, Hải An cho biết dự kiến ngày 17/10/2025 sẽ tiếp nhận tàu container Haian Iris có sức chở 1.100 TEU, qua đó nâng tổng số tàu của doanh nghiệp lên 18 chiếc với tổng công suất khoảng 29.300 TEU.



Trước đó, vào tháng 5/2025, Hải An cũng đã ký hợp đồng đóng mới 4 tàu container loại 3.000 TEU nhằm nâng cao năng lực vận tải và mở rộng cơ hội hợp tác với các hãng tàu lớn trên thế giới. Theo kế hoạch, hai tàu đầu tiên dự kiến được bàn giao vào cuối năm 2027 và đầu năm 2028.

Về cơ cấu cổ đông, trong năm 2025, CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã CK: VSC) đã liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Hải An.

Tính đến ngày 31/12/2025, Viconship nắm giữ 17,69% vốn điều lệ Hải An; nếu tính cả các đơn vị liên quan, nhóm này đang sở hữu tổng cộng 23,99% vốn và ghi nhận khoản đầu tư dưới dạng công ty liên kết.



Vào cuối tháng 6/2025, cổ đông Hải An đã bầu thêm hai nhân sự từ Viconship vào Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Xuân Dũng (sinh năm 1979) và ông Tạ Công Thông (sinh năm 1985). Trong đó, ông Dũng hiện là Chủ tịch HĐQT Viconship, còn ông Thông đang giữ vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Cảng Xanh VIP đồng thời là Tổng giám đốc kiêm thành viên HĐQT tại Viconship.



Ngoài ra, Viconship còn thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines. Trong pháp nhân mới này, Viconship góp 60% vốn điều lệ, trong khi Hải An góp 400 tỷ đồng, tương ứng 40%. Tổng giám đốc Viconship – ông Tạ Công Thông sẽ là người đại diện theo ủy quyền tại doanh nghiệp mới.