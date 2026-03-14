Một năm tại Hà Nội: GS25 từng bước mở rộng dấu ấn bán lẻ tiện lợi

14-03-2026 - 14:00 PM | Doanh nghiệp

Chỉ sau một năm chính thức gia nhập thị trường Hà Nội, chuỗi cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc GS25 Việt Nam đã nhanh chóng mở rộng hệ thống lên hơn 50 cửa hàng. Tốc độ phát triển này cho thấy tham vọng rõ ràng của thương hiệu trong việc xây dựng vị thế tại thị trường bán lẻ phía Bắc.

Gia nhập thị trường Hà Nội, GS25 Việt Nam khẳng định vị thế bằng chiến lược khai trương đồng loạt chuỗi 6 cửa hàng. Bước đi táo bạo này không chỉ tạo ra hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ mà còn minh chứng cho tham vọng thiết lập một lối đi riêng và định hình dấu ấn thương hiệu ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Sau giai đoạn khởi động, chiến lược mở rộng của GS25 Việt Nam cho thấy sự tập trung rõ ràng vào nhóm khách hàng trẻ. Hệ thống cửa hàng được đặt tại các khu vực gần tòa nhà văn phòng, trường học hay những tuyến phố đông đúc nơi nhịp sống của nhân viên văn phòng, học sinh, sinh viên thường diễn ra nhanh và bận rộn.

Việc lựa chọn vị trí này không chỉ giúp thương hiệu tiếp cận đúng nhóm khách hàng mục tiêu mà còn góp phần mang đến những giải pháp tiện lợi cho đời sống hàng ngày, từ bữa ăn nhanh, đồ uống mang đi đến một điểm dừng chân ngắn giữa lịch trình dày đặc. Không những vậy, các khu vực sôi động về đêm như khu phố cổ - nơi đời sống ăn uống và tụ tập của giới trẻ diễn ra nhộn nhịp - cũng là những điểm đến nổi bật trong chiến lược mở rộng của GS25 Việt Nam.

Danh mục sản phẩm cũng là yếu tố được GS25 Việt Nam chú trọng để tạo sự khác biệt. Chuỗi cửa hàng khai thác mạnh các sản phẩm mang phong cách ẩm thực Hàn Quốc, trong đó cơm nắm là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhờ tính tiện lợi và dễ sử dụng.

Nhân dịp kỷ niệm một năm ra mắt tại Hà Nội, GS25 Việt Nam triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng Thủ đô. Nổi bật trong đó là chương trình trải nghiệm cơm nắm đồng giá 11.000 đồng, nhằm tạo cơ hội để nhiều người tiêu dùng tiếp cận và thử sản phẩm.

Động thái đưa sản phẩm chủ lực vào chương trình ưu đãi cũng cho thấy sự tự tin của thương hiệu vào chất lượng và sức hút của dòng sản phẩm này trên thị trường.

Với nền tảng đã xây dựng trong năm đầu tiên, GS25 Việt Nam đang từng bước mở rộng sự hiện diện tại Hà Nội, đồng thời tiếp tục phát triển hệ thống cửa hàng theo hướng gia tăng trải nghiệm cho khách hàng. Trong bối cảnh thị trường bán lẻ tiện lợi ngày càng cạnh tranh, chiến lược mở rộng đi kèm trải nghiệm được xem là một trong những yếu tố giúp thương hiệu duy trì tốc độ phát triển tại thị trường Thủ đô.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

