CII chào bán 2.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) đã có văn bản thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, CII dự kiến chào bán 25 triệu trái phiếu mã CII425002, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Kỳ hạn trái phiếu là 15 năm.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.500 tỷ đồng. Số tiền thu được sẽ được CII sử dụng để đầu tư vào các chương trình, dự án của công ty.

Trái phiếu dự kiến được chuyển đổi với tỷ lệ 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cổ phần phổ thông, dự kiến được chuyển đổi trong 13 đợt, cụ thể như sau:

Nguồn: CII

Số lượng trái phiếu đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức là 100.000 đồng tính theo mệnh giá trái phiếu. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền đặt cọc từ ngày 1/4/2026 đến 17 giờ ngày 25/5/2026; thời gian nhận tiền mua trái phiếu chậm nhất 17 giờ ngày 2/6/2026.

Trong một diễn biến khác, trước đó CII đã có văn bản báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu.

Theo đó, ngày 18/8/2025, CII đã hoàn tất chào bán 20 triệu trái phiếu mã CII425001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 2.000 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, CII sẽ sử dụng số tiền huy động được vào các mục đích sau:

Nguồn: HNX

Tính đến ngày công bố thông tin (26/2/2026), CII đã giải ngân 965 tỷ đồng, tương ứng 48,25% số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu, còn lại 1.035 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 174/NQ-HĐQT ngày 25/2/2026 về việc gia hạn thời gian sử dụng vốn đối với hạng mục “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành ngày 31/1/2019 và đáo hạn ngày 31/1/2029” từ quý IV/2025 sang quý II/2026. Lý do thay đổi là do tiến độ thương thảo với trái chủ về việc mua lại trước hạn kéo dài hơn so với dự kiến.



