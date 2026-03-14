Lý do tài sản tỷ phú Việt giảm mạnh trong 3 ngày qua

Theo danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes, tại thời điểm ngày 13/3, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - không còn nằm trong top 100 người giàu nhất thế giới. Hiện tại, ông Vượng đang đứng ở vị trí thứ 107 với khối tài sản ròng đạt 23,6 tỷ USD.

Tài sản của ông Vượng sụt giảm mạnh trong 3 ngày qua, khi mất tới 4,1 tỷ USD. Trước đó, vào ngày 10/3, ông Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí 93 trong danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes, với tài sản đạt 27,7 tỷ USD.

Ông Vượng mất tới 4,1 tỷ USD trong 3 ngày qua.

Trước đó, ngày 23/12/2025, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 30 tỷ USD, xếp thứ 71 trên thế giới, vượt qua cả tỷ phú Jack Ma khi đó sở hữu 29,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, tài sản của ông Vượng vẫn tăng gấp 4 lần so với năm 2025 và gấp khoảng 18 lần so với thời điểm lần đầu xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam vào năm 2013 với khối tài sản khi đó là 1,5 tỷ USD.

Cũng theo Forbes, trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup, ngoài ông Vượng còn có bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng lọt vào danh sách World’s Billionaires List 2026. Bà Phạm Thu Hương - vợ ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương.

Hiện tại, bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang có tổng tài sản 2,5 tỷ USD và đứng thứ 1.627 trên bảng xếp hạng. Còn bà Phạm Thúy Hằng đang có tổng tài sản 1,8 tỷ USD, xếp thứ 2.262 trên bảng xếp hạng của Forbes.

Tương tự như ông Phạm Nhật Vượng, tài sản của bà Hương và bà Hằng cũng giảm mạnh trong 3 ngày qua. Hôm 10/3, tổng tài sản của bà Phạm Thúy Hằng là 3 tỷ USD, đứng ở vị trí 1.406 và tài sản của bà Phạm Thu Hương là 2,1 tỷ USD, xếp ở vị trí 1.982.

Tài sản của lãnh đạo Tập đoàn Vingroup giảm mạnh do giá cổ phiếu lao dốc. Cụ thể, cổ phiếu VIC có liên tiếp 2 phiên đỏ sàn vào ngày 12 - 13/3. Hai cổ phiếu khác trong hệ sinh thái của Vingroup là VPL của Công ty CP Vinpearl giảm 1,25% và VRE của Công ty CP Vincom Retail giảm 2,51% trong phiên 13/3.

Ngoài lãnh đạo Vingroup, tài sản của 5 tỷ phú còn lại của Việt Nam trong danh sách World’s Billionaires List 2026 của Forbes cũng giảm mạnh. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Công ty CP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) giảm 400 triệu USD, từ vị trí 1.011 với khối tài sản 4,2 tỷ USD ở thời điểm ngày 10/3 xuống còn 3,8 tỷ USD và xếp ở vị trí 1.106 như hiện tại.

Tại thời điểm ngày 10/3, ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) - đứng ở vị trí 1.440 với khối tài sản 2,9 tỷ USD. Còn ở ngày 13/3, ông Long đang có tổng tài sản 2,7 tỷ USD, xếp thứ 1.549 trên bảng xếp hạng.

Tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm tới 400 triệu USD.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị TechcomBank (mã chứng khoán: TCB) đang có tài sản 2,1 tỷ USD, đứng ở vị trí 1.947. Như vậy, tài sản của ông Hồ Hùng Anh giảm tới 400 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Tại thời điểm ngày 10/3, ông Hồ Hùng Anh xếp ở vị trí 1676 với khối tài sản 2,5 tỷ USD.

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank (mã chứng khoán: VPB) và ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) cùng bị giảm 100 triệu USD, xếp ở vị trí 3.246 với 1,1 tỷ USD. Tại thời điểm ngày 10/3, ông Ngô Chí Dũng và ông Nguyễn Đăng Quang cùng đứng ở vị trí 3017 với khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, hiện thế giới có 3.428 tỷ phú, nhiều hơn 400 người so với năm 2025, với tổng tài sản hơn 20.000 tỷ USD. Tổng giám đốc Tesla Elon Musk giàu nhất với 839 tỷ USD. Hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin xếp thứ 2 và 3 với tài sản tương ứng là 257 tỷ USD và 237 tỷ USD. Đứng ở vị trí thứ 4 là Jeff Bezos - người sáng lập Amazon với 224 tỷ USD. Ông chủ Facebook xếp vị trí thứ 5 với khối tài sản 222 tỷ USD.