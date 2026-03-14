Profile học vấn “đỉnh” của 8 tỷ phú Việt vừa được Forbes vinh danh 2026: Người là Tiến sĩ khoa học hạt nhân, người sở hữu 2 bằng cử nhân danh giá

Vừa qua, Forbes công bố bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2026 ghi nhận Việt Nam có 8 đại diện, tăng thêm 3 người so với năm 2025. Dẫn đầu vẫn là ông Phạm Nhật Vượng với khối tài sản ước tính 27,7 tỷ USD, tăng mạnh so với năm trước và xếp thứ 93 toàn cầu. Đây cũng là lần thứ 14 liên tiếp Chủ tịch Vingroup xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Năm nay Việt Nam có thêm 3 tỷ phú (nguồn ảnh Forbes Việt Nam)

Xếp sau là bà Nguyễn Thị Phương Thảo với 4,2 tỷ USD, đứng thứ 1.011 thế giới. Bà Phạm Thu Hương vợ ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 3 tỷ USD, xếp thứ 1.406. Ông Trần Đình Long đạt 2,9 tỷ USD, đứng thứ 1.440 và ông Hồ Hùng Anh có 2,5 tỷ USD, xếp thứ 1.676. Tiếp theo là bà Phạm Thúy Hằng có tài sản 2,1 tỷ USD, đứng thứ 1.982. Hai doanh nhân Ngô Chí Dũng và Nguyễn Đăng Quang cùng sở hữu khoảng 1,2 tỷ USD, đồng hạng 3.017 trong bảng xếp hạng năm nay.

Điểm chung của các tỷ phú Việt góp mặt trong danh sách là đều đang điều hành hoặc nắm giữ vai trò chủ chốt tại những tập đoàn lớn trong nước.

Đáng chú ý, hầu hết họ đều có profile học vấn siêu “nét”, tốt nghiệp đại học tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước. Trong số đó, nhiều doanh nhân từng du học tại Đông Âu, thậm chí có người đạt học vị Tiến sĩ, tạo nên nền tảng chuyên môn vững chắc trước khi bước vào con đường kinh doanh.

1. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam với hoạt động trải rộng từ bất động sản, công nghiệp đến công nghệ và ô tô điện. Trong bảng xếp hạng Forbes 2026, ông tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam với khối tài sản tăng mạnh so với năm trước.

Trước khi bước vào con đường kinh doanh, ông từng học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội. Sau đó, nhờ thành tích học tập xuất sắc, ông nhận học bổng sang Liên Xô và tốt nghiệp Học viện Địa chất Moscow, chuyên ngành kinh tế địa chất. Thời gian sinh sống và làm việc tại Đông Âu được xem là bước khởi đầu cho sự nghiệp kinh doanh của ông.

2. Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là Chủ tịch hãng hàng không VietJet Air, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt tại HDBank. Bà là nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam được Forbes ghi nhận trong danh sách tỷ phú USD và nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Sự nghiệp của bà gắn liền với quá trình phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực tài chính, ngân hàng và hàng không tư nhân tại Việt Nam.

Theo thông tin được công bố, bà tốt nghiệp Cử nhân Tài chính - Tín dụng tại Học viện Thương mại Moscow, đồng thời nhận bằng Cử nhân Quản lý kinh tế lao động tại Đại học Kinh tế Quốc dân Moscow. Sau đó, bà hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Hóa học Mendeleev với chuyên ngành điều khiển học kinh tế.

3. Tỷ phú Phạm Thu Hương

Tỷ phú Phạm Thu Hương hiện Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup, đồng thời là phu nhân của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 3 tỷ USD. Theo bảng xếp hạng của Forbes, bà đứng thứ 1.406 thế giới và nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm những người giàu nhất Việt Nam, dù khá kín tiếng trên truyền thông.

Bà sinh năm 1969 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, bà sang Ukraina du học tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev, chuyên ngành luật quốc tế. Trong thời gian học tập tại Đông Âu, bà quen ông Phạm Nhật Vượng thông qua cộng đồng du học sinh, sau đó hai người kết hôn và cùng khởi nghiệp tại Moscow trước khi trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp.

4. Tỷ phú Trần Đình Long

Tỷ phú Trần Đình Long là Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất Việt Nam hiện nay. Sự phát triển mạnh của ngành thép trong nhiều năm qua giúp ông liên tục góp mặt trong danh sách tỷ phú USD do Forbes công bố. Ông lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới vào năm 2018 và từ đó duy trì vị trí trong nhóm người giàu nhất Việt Nam.

Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Toán kinh tế. Trong thời gian học tập, ông được đánh giá là người có tư duy thực tế và sớm quan tâm đến hoạt động kinh doanh. Sau khi ra trường, ông khởi nghiệp từ lĩnh vực buôn bán thiết bị, từng bước mở rộng quy mô và phát triển Hòa Phát thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó thép là lĩnh vực cốt lõi.

5. Tỷ phú Hồ Hùng Anh

Tỷ phú Hồ Hùng Anh hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank, một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có quy mô lớn tại Việt Nam. Bên cạnh lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông còn tham gia đầu tư trong nhiều ngành như hàng tiêu dùng, bất động sản và năng lượng, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái kinh doanh có tính liên kết cao.

Ông thuộc thế hệ doanh nhân Việt Nam trưởng thành từ giai đoạn học tập và khởi nghiệp tại Đông Âu. Năm 1987, ông trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Quân sự, sau đó được cử sang Liên Xô du học và theo học ngành kỹ sư điện tại Đại học Bách khoa Kiev (Ukraina). Sau khi tốt nghiệp, ông ở lại Đông Âu kinh doanh trong nhiều năm trước khi trở về Việt Nam tham gia lĩnh vực tài chính. Kinh nghiệm tích lũy trong môi trường quốc tế được xem là nền tảng giúp ông tham gia tái cấu trúc Techcombank, đưa ngân hàng này duy trì vị thế trong nhóm tổ chức tài chính tư nhân có hiệu quả hoạt động cao tại Việt Nam.

6. Tỷ phú Phạm Thuý Hằng

Tỷ phú Phạm Thúy Hằng là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và cũng là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn. Trong nhiều năm, bà giữ vai trò quan trọng trong bộ máy quản trị, tham gia vào quá trình phát triển và mở rộng hoạt động của Vingroup từ giai đoạn đầu đến nay.

Đây cũng là lần đầu tiên bà góp mặt trong danh sách tỷ phú USD do Forbes công bố, thu hút sự chú ý khi là một trong số ít nữ doanh nhân Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng này. Sinh tại Hà Nội, bà là em gái của bà Phạm Thu Hương và có chồng là ông Nguyễn Quốc Thành, thành viên Hội đồng quản trị Vingroup. Bà Phạm Thúy Hằng tốt nghiệp Cử nhân Ngôn ngữ Nga tại Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Trước khi Vingroup hình thành tại Việt Nam, bà Hằng từng là cổ đông của Technocom công ty do ông Phạm Nhật Vượng thành lập tại Ukraine vào cuối thập niên 1990,