Nắm trong tay loại khoáng sản được ngành công nghiệp quốc phòng khao khát, 1 DN Việt Nam bán ra 100 đồng thu lãi tới 85 đồng, chia cổ tức lên tới 218%

Ngày 20/03 tới đây, CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán: HGM) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 3/2025 bằng tiền với tỷ lệ 88%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 8.800 đồng. Với 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 111 tỷ đồng cho đợt này.

Nếu tính cả hai đợt tạm ứng trước đó với tỷ lệ lần lượt 45% và 85%, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 mà cổ đông HGM thực nhận lên tới 218%, bỏ xa kế hoạch tối thiểu 50% được Đại hội đồng cổ đông thông qua và mức 138% của năm 2024.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nắm giữ 46,64% vốn sẽ nhận về gần 52 tỷ đồng, trong khi Công ty TNHH Quốc tế DP sở hữu 7,95% cũng được chia xấp xỉ 9 tỷ đồng.

Dòng tiền chi trả cổ tức dồi dào được bồi đắp trực tiếp từ kết quả kinh doanh đột phá. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của HGM đạt 695 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 370 tỷ đồng của năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế đạt 592 tỷ đồng, tức cứ mỗi 100 đồng doanh thu, HGM đạt thu về 85 đồng lợi nhuận - mức sinh lời có thể nói là đứng đầu sàn chứng khoán.﻿

Lợi nhuận sau thuế bứt phá mạnh mẽ, vươn lên mức 475,6 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 156% so với con số 185,3 tỷ đồng của năm liền trước. Tỷ suất sinh lời cao đẩy chỉ số lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2025 lên mức 35.863 đồng. Tính đến ngày 31/12/2025, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đã tích lũy lên con số 289,1 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng doanh thu cốt lõi của Khoáng sản Hà Giang đến từ mảng xuất khẩu kim loại Antimon. Trong năm 2025, thị trường xuất khẩu mang về 684,6 tỷ đồng doanh thu, chiếm tỷ trọng áp đảo so với mức 10,1 tỷ đồng thu được từ thị trường trong nước.

Kết quả kinh doanh của HGM thuận lợi trong bối cảnh giá Antimon toàn cầu đã tăng gấp bốn lần so với hai năm trước. Antimon là kim loại chiến lược được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp quốc phòng, cụ thể là để chế tạo đạn xuyên giáp và gia cố vỏ đạn.

Tình trạng khan hiếm nguồn cung diễn ra khi Trung Quốc áp đặt lệnh hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt đối với mặt hàng này, gây khó khăn trực tiếp cho các hãng quốc phòng Mỹ đang khát nguyên liệu để bổ sung kho dự trữ. Sự mất cân đối cung cầu này vô hình trung tạo thành cú hích lớn đối với biên lợi nhuận của các doanh nghiệp khai thác như HGM.

Nguồn thu gia tăng mạnh giúp quy mô tài sản ngắn hạn của công ty mở rộng đáng kể. Cuối quý 4/2025, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của HGM đạt 258,3 tỷ đồng, tăng hơn 145% so với thời điểm đầu năm. Đồng thời, doanh nghiệp cũng duy trì 222,8 tỷ đồng ở hạng mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, toàn bộ là các khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Trên thị trường chứng khoán, ngày 13/03/2026, thị giá HGM dừng tại mức 209.500 đồng/cổ phiếu, tăng 0,87% so với phiên trước đó.﻿