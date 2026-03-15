Lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng, Sun Life Việt Nam được chấp thuận tăng vốn lên hơn 18.900 tỷ đồng

Mới đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam chính thức được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 18.434 lên 18.909 tỷ đồng, theo Giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC16/KDBH.

Theo Sun Life Việt Nam, khoản đầu tư chiến lược này sẽ tiếp tục giúp Sun Life mở rộng năng lực phục vụ khách hàng thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng số hóa, tăng cường cơ sở hạ tầng và phát triển đa dạng các kênh phân phối, đồng thời tối ưu hóa danh mục sản phẩm nhằm giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo hiểm một cách thuận tiện và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, việc tăng vốn cũng khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của Sun Life tại thị trường Việt Nam, đồng hành cùng người dân trên hành trình bảo vệ sức khỏe và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

Sun Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Sun Life đến từ Canada, một trong những tổ chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu, cung cấp các giải pháp quản lý tài sản, quản lý gia sản, bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cho khách hàng cá nhân và tổ chức. Tính đến ngày 31/12/2025, Tập đoàn Sun Life quản lý tổng tài sản lên đến 1,6 nghìn tỷ đô Canada.

Về tình hình kinh doanh, Sun Life Việt Nam chưa công bố báo cáo tài chính năm 2025, còn theo báo cáo tài chính bán niên năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 1.617,7 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 304,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 14,8%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Sun Life Việt Nam báo lỗ ròng hơn 608,1 tỷ đồng, mức lỗ này đã tăng 67,4% so với khoản lỗ gần 363,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả trên, Sun Life Việt Nam ghi nhận lỗ lũy kế bán niên 2025 lên đến 6.973 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Sun Life Việt Nam tăng 3,2% so với đầu năm, lên mức hơn 21.454,3 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận hơn 3.283,8 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn hơn 6.861,9 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đang ở mức gần 9.991,6 tỷ đồng, tăng 8,4% so với đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ hơn 8.187 tỷ đồng, chiếm 81,9% tổng nợ.



