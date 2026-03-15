Huy động dàn cần cẩu hạng nặng lắp dựng cấu kiện 1.200 tấn tại dự án 4.000 tỷ đồng

Panel Row 2 thuộc khối chân đế giàn khai thác WHP-DHN (Ảnh:PVN)

Ngày 10/3/2026, tại bãi chế tạo của Liên doanh Vietsovpetro, Chi nhánh Điều hành Dầu khí trong nước (PVEP-POC) cùng tổng thầu EPCI Vietsovpetro, hai đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã lắp dựng thành công Panel Row 2 thuộc khối chân đế giàn khai thác WHP-DHN.

Panel Row 2 có trọng lượng khoảng 1.200 tấn. Công tác lắp dựng huy động đồng thời 7 cần cẩu tải trọng từ 400 - 1.200 tấn, cùng 3 tời 20 tấn và đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, công nhân kỹ thuật của PVEP-POC và Vietsovpetro. Sau 3 giờ thi công liên tục, cấu kiện đã được lắp đặt chính xác vào vị trí thiết kế, đánh dấu một mốc tiến độ quan trọng trong quá trình chế tạo khối chân đế của dự án Phát triển mỏ Đại Hùng Nam.

Dự án do PVEP-POC đảm nhận vai trò nhà điều hành, Vietsovpetro là tổng thầu EPCI. Khối chân đế có tổng trọng lượng khoảng 8.000 tấn (bao gồm cọc), được thiết kế cho điều kiện vùng nước sâu, tích hợp 11 lỗ giếng và sàn hỗ trợ khoan, cho phép triển khai khoan phát triển sớm trước khi lắp đặt thượng tầng. Giải pháp kỹ thuật này góp phần tối ưu chi phí, rút ngắn tiến độ tổng thể dự án.

Theo kế hoạch, chiến dịch lắp đặt ngoài khơi sẽ được triển khai vào quý 3/2026.

Ông Nguyễn Xuân Ninh - Giám đốc Chi nhánh PVEP-POC và ông Lê Đức Tuệ - Chủ tịch Công ty PVEP-POC tặng quà động viên người lao động trực tiếp lắp dựng Panel Row 2 (Ảnh: PVN)

Dự án Đại Hùng Nam nằm tại Lô 05-1(a) trên thềm lục địa phía Nam Việt Nam, thuộc bể Nam Côn Sơn. Vị trí này cách bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nay là TP HCM khoảng 265km về phía Đông Nam và nằm ở vùng nước sâu có độ sâu mực nước biển trung bình khoảng 110m.

Các cấu kiện của dự án bao gồm: Xây dựng 1 giàn đầu giếng WHP-DHN (loại 4 chân, không người ở với 11 lỗ khoan để khoan các giếng khai thác và dự phòng khoan thăm dò, thẩm lượng hoặc khoan đan dày trong tương lai); Hoán cải giàn FPU; Lắp đặt các hệ thống đường ống nội mỏ.

Dự án có quy mô đầu tư với tổng giá trị hợp đồng EPCI ước tính 160 triệu USD (khoảng 4.000 tỷ đồng).

Vietsovpetro là liên doanh dầu khí lớn nhất giữa Việt Nam và Nga (Zarubezhneft) đang vận hành. Trong đó, PVN nắm giữ 51% cổ phần tại Vietsovpetro.

Theo giới thiệu trên website, Vietsovpetro đã phát hiện 9 mỏ dầu có giá trị thương mại và nhiều cấu tạo chứa dầu. Tại Lô 09-1 Bể Cửu Long, Vietsovpetro đã phát triển và đang khai thác 5 mỏ dầu gồm: Bạch Hổ, Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng – Đồi Mồi. Trong đó đặc biệt mỏ Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất Việt Nam.

Tại đây, Vietsovpetro đã khoan trên 450 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí, xây dựng được tổ hợp trên 60 công trình biển phục vụ khai thác dầu, thu gom khí, gồm: 13 giàn khoan khai thác cố định, 37 giàn đầu giếng, 2 cụm giàn công nghệ trung tâm, 3 giàn nén khí, 2 giàn bơm ép nước duy trì áp suất vỉa, 3 tàu chứa xuất dầu và các công trình phụ trợ khác. Tất cả các công trình được kết nối thành một hệ thống công nghệ liên hoàn thông qua hơn 850 kilomet đường ống ngầm nội mỏ, liên mỏ.

Theo giới thiệu trên website, thành lập từ năm 1981, Vietsovpetro đã khai thác trên 250 triệu tấn dầu thô, thu gom trên 39 tỷ m³ khí, doanh thu bán dầu đạt trên 89 tỷ USD, nộp Ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam trên 57,2 tỷ USD.