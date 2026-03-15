15-03-2026 - 09:41 AM | Doanh nghiệp

Loại cây “thơm từ gốc đến ngọn” phủ kín 1.400ha ở một xã, doanh thu 4 tỷ/năm

Hiện diện tích quế của xã Thiện Long đạt trên 1.400ha, trở thành một trong những vùng trồng quế có quy mô lớn của tỉnh Lạng Sơn. Trung bình mỗi năm, địa phương khai thác hơn 200 tấn vỏ quế, mang lại giá trị kinh tế khoảng 4 tỷ đồng.

Từ những diện tích đất đồi từng bỏ hoang, cây quế đang dần trở thành cây trồng chủ lực, góp phần thay đổi đời sống kinh tế của người dân xã Thiện Long, tỉnh Lạng Sơn.

﻿Từ khi cây quế được đưa vào trồng, cơ cấu sản xuất của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt. Anh Lý Văn Chung, một hộ trồng quế lâu năm trong thôn chia sẻ, gia đình hiện sở hữu khoảng 7ha quế, trong đó có những diện tích đã trên 20 năm tuổi. Nhờ nguồn thu từ vỏ quế, mỗi năm gia đình anh có thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lúa và ngô trước đây.

Theo người dân địa phương, cây quế bắt đầu được trồng tại Thanh Bình từ những năm 1990 khi một số hộ gia đình tận dụng diện tích đất đồi bỏ hoang để trồng thử nghiệm. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc nên diện tích quế khi đó còn nhỏ lẻ, chủ yếu trồng trong vườn nhà.

Đến khoảng năm 2010, nhận thấy tiềm năng kinh tế từ loại cây lâm nghiệp có mùi thơm đặc trưng này, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang phát triển quế. Các cuộc họp thôn, xã được tổ chức thường xuyên nhằm hướng dẫn kỹ thuật và khuyến khích mở rộng diện tích trồng.

Nhờ vậy, từ những diện tích ban đầu, phong trào trồng quế tại thôn Thanh Bình ngày càng phát triển mạnh. Hiện toàn thôn có hơn 30 hộ trồng quế với tổng diện tích khoảng 100ha, nhiều hộ đã sở hữu từ 6–7ha rừng quế, tạo nguồn thu ổn định cho gia đình.

Sự hỗ trợ từ chính quyền cùng vai trò liên kết tiêu thụ của các hợp tác xã đã giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất. Thay vì trồng tự phát, các hộ dân từng bước áp dụng quy trình kỹ thuật để nâng cao chất lượng vỏ quế, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiện diện tích quế của xã Thiện Long đạt trên 1.400ha, trở thành một trong những vùng trồng quế có quy mô lớn của tỉnh Lạng Sơn. Trung bình mỗi năm, địa phương khai thác hơn 200 tấn vỏ quế, mang lại giá trị kinh tế khoảng 4 tỷ đồng.

Nhờ sự phát triển của cây quế, đời sống người dân địa phương cũng từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm mạnh từ 12,64% năm 2024 xuống còn 4,86% vào năm 2025.

Sự phát triển của cây quế không chỉ mở ra hướng đi mới cho kinh tế đồi rừng mà còn góp phần thúc đẩy giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cây quế

