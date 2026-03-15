Vingroup tiếp tục chọn 'Thủ đô Âm nhạc' làm điểm niêm yết lô trái phiếu ngoại quy mô hơn 8.700 tỷ đồng

15-03-2026 - 17:43 PM | Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup vừa thông qua nghị quyết niêm yết lô trái phiếu quốc tế trị giá tối đa 350 triệu USD (tương đương hơn 8.700 tỷ đồng)

Theo thông tin vừa công bố, ngày 12/03/2026, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã CK: VIC) đã ban hành các Nghị quyết số 03/2026 và 04/2026 phê duyệt việc niêm yết trái phiếu quốc tế tại Vienna MTF thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Vienna, Áo.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu để nộp cho cơ quan quản lý trong nước. Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Quang được giao nhiệm vụ quyết định chi tiết nội dung và tổ chức triển khai các thủ tục liên quan nhằm đảm bảo việc niêm yết diễn ra thành công.

Động thái này là bước tiến hành tiếp theo của phương án phát hành tối đa 350 triệu USD trái phiếu quốc tế đã được Vingroup công bố vào cuối tháng 2/2026. Quy mô chào bán dự kiến đạt 1.750 trái phiếu với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, mức lãi suất danh nghĩa tối đa 5,75%/năm và là nghĩa vụ nợ trực tiếp không có tài sản bảo đảm của tổ chức phát hành. Cấu trúc đợt huy động vốn lần này đi kèm điều kiện trái chủ có quyền lựa chọn nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vinpearl. Các thủ tục dự kiến được triển khai trong quý II/2026.

Việc tiếp tục lựa chọn sàn chứng khoán tại Áo cho thấy tính nhất quán trong hoạt động tiếp cận dòng vốn ngoại của Vingroup. Trước đó, vào cuối năm 2025, tập đoàn cũng đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu quốc tế kèm quyền chọn nhận cổ phiếu Vinpearl và tiến hành niêm yết tại thị trường Vienna.

Các kế hoạch huy động vốn được thực hiện trên nền tảng quy mô tài sản liên tục mở rộng. Kết thúc năm tài chính 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 332.770 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 11.146 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2025, quy mô tổng tài sản của tập đoàn đạt mốc 1,12 triệu tỷ đồng.

Anh Khôi

