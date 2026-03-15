Sun PhuQuoc Airways mở đồng loạt hai đường từ Phú Quốc đến Nha Trang và Đà Nẵng

Việc đưa hai đường bay này vào khai thác đồng loạt góp phần duy trì kết nối hàng không trực tiếp giữa các điểm đến du lịch hàng đầu cả nước, tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho du khách, đồng thời thúc đẩy liên kết phát triển du lịch mạnh mẽ giữa các địa phương.

Đồng loạt khai trương hai đường bay du lịch mới

Ngày 15/3, Sun PhuQuoc Airways chính thức đồng loạt khai trương hai đường bay chiến lược: Phú Quốc - Nha Trang (PQC-CXR) và Phú Quốc - Đà Nẵng (PQC-DAD).

Cụ thể, đối với đường bay PQC-CXR, chuyến bay thương mại cất cánh từ Cảng HKQT Phú Quốc đã hạ cánh tại Cảng HKQT Cam Ranh (Nha Trang) lúc 15:47; và ở chiều ngược lại chuyến bay khởi hành từ Cam Ranh cũng hạ cánh tại Phú Quốc vào lúc 18h00. Đường bay này được khai thác ban đầu với tần suất 4 chuyến/tuần (Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu và Chủ Nhật), và sẽ sớm tăng tần suất lên hàng ngày.

Song song đó, đường bay PQC-DAD chính thức được đưa vào khai thác với tần suất 1 chuyến/mỗi ngày. Lịch trình bay được thiết kế tối ưu với chuyến bay khởi hành từ Phú Quốc lúc 13:15, hạ cánh tại Đà Nẵng lúc 15:00; ở chiều ngược lại, chuyến bay khởi hành từ Đà Nẵng lúc 15:40 và hạ cánh tại Phú Quốc lúc 17:25.

Đáng chú ý, cả 4 chuyến bay tiên phong trên hai đường bay PQC-CXR và PQC-DAD cất cánh trong ngày 15/3 đều ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ấn tượng đạt mức 90-100%. Con số này là minh chứng rõ nét cho sức hút của việc kết nối các cực du lịch trọng điểm, đồng thời góp phần giải quyết bài toán di chuyển quá cảnh tại Hà Nội hoặc TP.HCM như trước đây.

Kiến tạo trải nghiệm "1 hành trình, 2 điểm đến"

Việc Sun PhuQuoc Airways kết nối Đảo Ngọc với cả Nha Trang và Đà Nẵng là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa thông điệp "1 hành trình, 2 điểm đến". Khoảng cách bay từ Phú Quốc đến các thành phố biển miền Trung chỉ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, tạo điều kiện lý tưởng để du khách - đặc biệt là khách quốc tế - dễ dàng thiết kế các tour du lịch đa điểm đến mà không tốn sức di chuyển.

Nha Trang và Đà Nẵng từ lâu đã là những điểm đến biển quen thuộc với du khách nước ngoài nhờ hệ thống bãi biển tuyệt mỹ và di sản văn hóa phong phú. Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 16,4 triệu lượt khách (5,5 triệu khách quốc tế), trong khi Đà Nẵng cũng khẳng định vị thế cửa ngõ du lịch miền Trung với hơn 17,3 triệu lượt khách (trong đó có hơn 7,6 triệu khách quốc tế). Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HKQT Đà Nẵng giữ vai trò trọng yếu trong việc đón đầu dòng khách quốc tế.

Trong khi đó, Phú Quốc ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục với hơn 8,1 triệu lượt khách trong năm 2025 (1,8 triệu khách quốc tế), mang về tổng doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp năng động, bề dày văn hóa của miền Trung và hệ sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí biệt lập, đẳng cấp tại Phú Quốc hứa hẹn tạo ra một sản phẩm du lịch liên vùng hấp dẫn du khách.

Chiến lược mạng bay của Sun PhuQuoc Airways

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, được Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình mạng bay “trục - nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối, hướng tới xây dựng hành trình du lịch liền mạch gắn với hệ sinh thái nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí tại đảo Ngọc.

Cùng với Hà Nội và TP.HCM, việc chính thức đi vào khai thác các đường bay tới Nha Trang và Đà Nẵng đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng mạng lưới kết nối giữa Đảo Ngọc với các trung tâm kinh tế - du lịch lớn nhất trong nước.

Trên nền tảng đó, Sun PhuQuoc Airways tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế hướng tới các thị trường trọng điểm trong khu vực. Hãng dự kiến mở các đường bay quốc tế đầu tiên từ Phú Quốc tới Đài Bắc và Seoul vào cuối tháng 3 và giữa tháng 4/2026. Trong quý II và III/2026, mạng bay sẽ tiếp tục mở rộng tới Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Ấn Độ và Malaysia.

Dù là “tân binh”, hãng đã nhanh chóng sở hữu đội bay 10 tàu bay hiện đại, trong đó có 5 tàu Airbus A321neo mới xuất xưởng, hoàn tất các chứng nhận an toàn bảo dưỡng cốt lõi từ Cục Hàng không Việt Nam và liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam về chỉ số đúng giờ (OTP). Song song với việc mở rộng mạng bay, ngày 18/2/2026 tại Washington D.C. (Mỹ), Sun PhuQuoc Airways đã ký hợp đồng trị giá 22,5 tỷ USD để mua 40 tàu bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, đánh dấu đơn hàng tàu bay thân rộng Boeing lớn nhất trong lịch sử hàng không Việt Nam.