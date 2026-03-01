Một công ty trình miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Tổng giám đốc vừa xin thôi việc

Công ty CP HTC Holding (mã CK: CET) – doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX có trụ sở tại Hà Nội vừa ghi nhận hàng loạt biến động nhân sự cấp cao khi nhiều lãnh đạo đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Theo thông báo của doanh nghiệp, ông Đoàn Công Dũng, Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CET, đã gửi đơn xin thôi giữ chức vụ vì lý do cá nhân.

Trước đó, hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028 là ông Lý Thế Vinh và ông Trần Hoàng Anh Tuấn cũng đã nộp đơn xin từ nhiệm.



Những thay đổi nhân sự này dự kiến sẽ được trình cổ đông xem xét tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức chiều 27/3 tại TP.HCM.

Theo tờ trình, đại hội sẽ xem xét miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên, trong đó có Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài và Phó chủ tịch Trần Hoàng Anh Tuấn.



Đáng chú ý, chỉ mới tháng 10/2025, ông Nguyễn Thế Tài được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay cho ông Tuấn, trong khi ông Tuấn chuyển sang giữ vị trí Phó chủ tịch.

Không chỉ Hội đồng quản trị, toàn bộ Ban kiểm soát gồm 3 thành viên cũng dự kiến được miễn nhiệm tại đại hội sắp tới. Song song với đó, cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023–2028.



Diễn biến thay đổi nhân sự diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của CET không mấy khả quan. Báo cáo tài chính cho thấy quý IV/2025 công ty không ghi nhận doanh thu, trong khi vẫn phát sinh nhiều chi phí vận hành. Kết quả, doanh nghiệp lỗ hơn 620 triệu đồng trong quý.

Theo giải trình của CET, việc không phát sinh doanh thu trong giai đoạn này xuất phát từ quá trình chuyển giao hoạt động giữa nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị và ban điều hành mới. Doanh nghiệp cho biết đây là giai đoạn chuyển tiếp nhằm hoàn thiện bộ máy quản trị và chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh sắp tới.



Trong kỳ, công ty vẫn phải chi 545 triệu đồng chi phí quản lý doanh nghiệp cùng các khoản chi khác, khiến mức lỗ tăng mạnh so với cùng kỳ.



Lũy kế cả năm 2025, CET ghi nhận doanh thu chỉ hơn 20 triệu đồng, giảm sâu so với mức 85 tỷ đồng của năm 2024. Công ty báo lỗ sau thuế gần 3 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 65 triệu đồng.



HTC Holding hiện niêm yết trên HNX với mã CET, thị giá quanh 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo giới thiệu trên website doanh nghiệp, tiền thân của công ty là Công ty CP Tech-Vina, thành lập năm 2009, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực sản xuất tinh dầu quế và các chất tạo hương. Những năm gần đây, doanh nghiệp bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.