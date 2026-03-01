Khởi công tổ hợp tháp đôi cao 235m tại đất vàng khu tứ giác Bến Thành, DN nào đứng sau?

Sáng 14/3, dự án tổ hợp tháp đôi cao tầng tại khu “tứ giác Bến Thành” – một trong những quỹ đất hiếm hoi còn lại tại khu lõi trung tâm TP. HCM đã được khởi công với sự tham gia của các nhà thầu Newtecons và SOL E&C.

Công trình nằm trên khu đất bốn mặt tiền gồm các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính, vị trí được đánh giá có giá trị thương mại cao tại khu vực trung tâm thành phố.

Dự án do Masterise phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, bao gồm trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ hàng hiệu và khách sạn tiêu chuẩn quốc tế.

Theo quy hoạch, công trình gồm hai tòa tháp cao khoảng 47–56 tầng, chiều cao gần 235 m cùng hệ thống 6 tầng hầm. Điểm đáng chú ý là dự án được thiết kế kết nối trực tiếp với ga metro thông qua hai lối đi tại tầng hầm B1, qua đó giúp liên thông với mạng lưới giao thông công cộng của TP. HCM.

Trong quá trình triển khai, Newtecons đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng, phối hợp với các đơn vị trong cùng hệ sinh thái. Cụ thể, SOL E&C phụ trách thi công các hạng mục xây dựng, còn BM Windows đảm nhiệm phần nhôm kính và hệ mặt dựng.

Theo các chuyên gia trong ngành, dự án đặt ra yêu cầu kỹ thuật cao khi sử dụng khoảng 3.000 tấn kết cấu thép cùng nhiều giải pháp kết cấu phức tạp như hệ outrigger, cantilever, truss và lõi cứng, đòi hỏi độ chính xác lớn trong thiết kế và thi công.

Theo kế hoạch, sau khoảng 30 tháng thi công, tổ hợp tháp đôi này được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới tại khu trung tâm TP. HCM, đồng thời bổ sung nguồn cung không gian thương mại, lưu trú và văn phòng cao cấp cho khu vực.

Dự án trước đây có tên là The Spirit of Saigon được khởi động sau thời gian dài gián đoạn, ban đầu do Công ty TNHH Saigon Glory — doanh nghiệp 100% vốn thuộc Tập đoàn Bitexco — làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư lên tới 500 triệu USD.﻿

Sau khi hoàn thành phần hầm, dự án từng bị dừng thi công trong giai đoạn 2012–2013, sau đó tái khởi động vào giữa năm 2020 nhưng lại tiếp tục rơi vào trạng thái "án binh bất động".

Vào năm 2022, dự án The Spirit of Saigon từng được chuyển giao cho Công ty Viva Land – một thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, và được đổi tên thành Pearl. Tuy nhiên, sau những biến cố liên quan đến Vạn Thịnh Phát, dự án đã quay trở lại tên gọi cũ và về lại quyền sở hữu cho Tập đoàn Bitexco. Đến năm 2024, Bitexco tiếp tục thực hiện bước chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội – đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình pháp lý và sở hữu của dự án. Bất động sản Phương Đông Hà Nội từng xuất hiện trên thị trường vào năm 2019, khi nhận chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park từ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thuộc Vingroup). Sau đó, dự án được Masterise Homes phát triển với tên gọi là Masteri West Heights.

Newtecons hiện là một trong những doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái gồm sáu công ty xây dựng do ông Nguyễn Bá Dương sáng lập, cùng với Ricons, SOL E&C, BM Windows, BOHO Décor và DB. Trên thị trường xây dựng, doanh nghiệp này đã tham gia thi công nhiều dự án quy mô lớn tại các đô thị trọng điểm.

Danh mục dự án của Newtecons bao gồm nhiều công trình nhà ở cao cấp do Masterise Homes phát triển tại mặt tiền Nguyễn Hữu Cảnh (TP. HCM), dự án Masteri Waterfront tại Hà Nội, cũng như các dự án do T&T, Nam Long và An Gia làm chủ đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp còn tham gia liên danh VIETUR – đơn vị trúng gói thầu xây dựng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng giá trị hơn 35.000 tỷ đồng.

Theo thông tin tại lễ ký kết kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2026, Newtecons cho biết doanh thu năm 2025 đạt khoảng 13.170 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch đề ra.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định năm 2026 là năm bản lề trong chiến lược phát triển, với mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 40%. Mục tiêu này được xây dựng dựa trên khối lượng công việc đã ký kết (backlog) khoảng 18.500 tỷ đồng, tạo nền tảng cho hoạt động triển khai trong các năm tiếp theo.