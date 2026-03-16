Công ty bia chốt phương án chia cổ tức tỷ lệ 50% năm 2026

16-03-2026 - 10:52 AM | Doanh nghiệp

CTCP Bia Sài Gòn Miền Tây (mã CK: WSB) vừa công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 3/4 tới.

﻿Một trong những nội dung được cổ đông quan tâm nhất tại đại hội lần này là phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 công ty ghi nhận 963 tỷ đồng doanh thu, gần như đi ngang so với năm trước. Tuy vậy, nhờ tiết giảm chi phí và tối ưu hoạt động, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 18%, đạt 98 tỷ đồng.

﻿Với kết quả này, Bia Sài Gòn Miền Tây dự kiến trình cổ đông phương án chi 72,5 tỷ đồng để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 50%, đúng theo kế hoạch đã đề ra trước đó.

Trước đó tháng 11/2025 công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền tỷ lệ 20%. Nếu được thông qua, cổ đông công ty vẫn còn trông chờ được nhận thêm cổ tức tỷ lệ 30% trong những lần chi trả tiếp theo

Năm 2026, Bia Sài Gòn Miền Tây cũng dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 50%.

WSB là đơn vị thành viên của Sabeco, nhiều năm nay nằm trong nhóm doanh nghiệp chi cổ tức “hậu hĩnh”. Tỷ lệ chi trả thường xuyên vượt 50% vốn điều lệ. Năm 2023, công ty chi trả hai đợt cổ tức tổng cộng 4.000 đồng/CP, năm 2024 duy trì với hai đợt chi trả cổ tức tiền mặt 2.000 và 3.000 đồng/CP.﻿

Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế khoảng 111 tỷ đồng, tăng thêm 13% so với kết quả thực hiện năm 2025.﻿

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

