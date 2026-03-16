Tỷ phú Trần Đình Long hồi hộp chờ tháng 6

Ngày 9/1/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã công bố kết luận sơ bộ thuế chống trợ cấp đối với thép thanh cốt bê tông từ Algeria, Ai Cập, Việt Nam. Theo kết luận được ban hành, Việt Nam chịu mức thuế 1,08%, mức thấp nhất trong ba quốc gia.



Ngày 10/3/2026, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kết luận sơ bộ về thuế CBPG đối với các sản phẩm thép cốt bê tông nhập khẩu từ Việt Nam, Ai Cập, Bulgaria. Theo kết luận sơ bộ được ban hành, mức thuế chống bán phá giá tạm thời thời được DOC xác định Việt Nam mức cao nhất từ 121,97% - 130,77%; Ai Cập từ 34,2% - 52,73%; Bulgaria là 52,8%.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, sản lượng xuất khẩu và giá trị xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ đã tăng mạnh mẽ trong năm 2023 và 2024, tăng lần lượt 63,5% và 103% so với cùng kỳ đạt 27.700 tấn và 56.400 tấn. Dữ liệu 2025 chưa được công bố chính thức.



Thông tin từ dữ liệu Hiệp hội Thép Việt Nam, các doanh nghiệp thép đã xuất khẩu 911.000 tấn, tăng 0,23% so với cùng kỳ và 960.000 tấn tăng 5,36% so với cùng kỳ thép thanh xây dựng trong năm 2024-20225 cho tất cả các quốc gia trong khu vực.

Theo Công ty Chứng khoán Kafi, nếu tham chiếu vào dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ cung cấp, ước tính tỷ trọng ảnh hưởng từ 3% - 6% sản lượng.

Mức thuế sơ bộ hiện tại là rất cao, tạo ra bất lợi đáng kể cho Việt Nam so với nhiều đối thủ đang chịu mức thuế thấp hơn.



Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày 28/07/2026.

Chứng khoán Kafi dự kiến sẽ có thêm các phiên điều trần và tài liệu bổ sung trước khi quyết định được ban hành. Sau khi Bộ Thương mại Mỹ đưa ra kết luận chính thức và nếu là kết luận khẳng định, Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ sẽ ban hành quyết định cuối cùng vào tháng 8-9/2026 và lệnh áp thuế chính thức sẽ có hiệu lực ngay sau khi ban hành quyết định.﻿

Các kết luận sơ bộ về các mức thuế CBPG/chống trợ cấp hiện tại đang tạo ra bất lợi đáng kể cho các nhà sản xuất thép xây dựng Việt Nam.

Trong kịch bản tiêu cực nhất khi mức thuế chống trợ cấp/CBPG cao buộc các nhà sản xuất thép thanh xây dựng Việt Nam phải rút lui khỏi thị trường Mỹ và không thể tìm được các thị trường thay thế, rủi ro giảm sản lượng tiêu thụ sẽ vào khoảng 60.000 tấn.

Thép Tây Đô, Thép Miền Nam, Vina Kyoei là nhóm các doanh nghiệp ảnh hưởng trọng yếu bởi chính sách bảo hộ thương mại toàn cầu.



Dù mức thuế rất cao, Chứng khoán Kafi cho rằng tác động thực tế đến tổng thể doanh thu của Hòa Phát không quá lớn do tỷ trọng xuất khẩu chưa đến 10% tổng sản lượng và sang Mỹ chưa đến 1% tổng sản lượng.

Việc áp thuế CBPG gần 122% của Mỹ chưa phải là yếu tố trọng yếu làm thay đổi dự phóng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng.

Trong khi đó, triển vọng tăng trưởng tại thị trường nội địa đang đóng vai trò bù đắp chủ lực nhờ các yếu tố sau:

(1) HPG đã có 6 lần chủ động điều chỉnh tăng giá bán kể từ đầu năm 2026, đã tăng 8,24% từ đầu năm, cho thấy tiềm năng thị trường nội địa vẫn còn nhiều dư địa.

(2) Hoạt động giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh quyết liệt trong năm 2026 kỳ vọng sẽ tạo ra nhu cầu hấp thụ lớn cho các dòng thép xây dựng cốt lõi của HPG.﻿