Chuyện chưa từng có trong 10 năm tại Hoàng Anh Gia Lai và sự thật lộ ra sau 1.000 tỷ đồng 'ân đức'

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2025 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ghi nhận sự thay đổi căn bản của cơ cấu tài chính so với giai đoạn trước, khi lần đầu tiên, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu xuống dưới con số 1.

"Soi" khối nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng nợ phải trả của HAGL ở mức 12.707 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn ngân hàng với số dư khoảng 5.000 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay tín dụng thương mại từ các ngân hàng như OCB và Sacombank dành cho các công ty con. Theo thông tin từ HAGL, các khoản vay này phục vụ cho nhu cầu vốn lưu động như mua thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp và trả lương nhân công cho các nông trường.

Trong khi đó, nhờ lợi nhuận giữ lại và các đợt tăng vốn, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã tăng mạnh lên 14.184 tỷ đồng. Tương quan này giúp hệ số Tổng nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu còn 0,9 lần.

Đây là kết quả của 10 năm tìm đường trả nợ của bầu Đức từ đỉnh nợ 36.114 tỷ﻿ năm 2016.

Vào ngày 16/1/2025, HAGL đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 91.375.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), tương đương với 8,24% tỷ lệ sở hữu của Công ty trong HNG cho bên thứ ba. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng sau khi trừ phí giao dịch được Công ty dùng để trả nợ gốc và lãi trái phiếu cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Theo thông báo, vào ngày 23/1/2026, HAGL đã thực hiện thanh toán tổng cộng 700 tỷ đồng cho DATC. Khoản tiền này bao gồm 280 tỷ đồng nợ gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.

Dư nợ gốc còn lại của lô trái phiếu này là 819 tỷ đồng . Bên cạnh đó, số tiền lãi lũy kế chưa thanh toán là 1.577 tỷ đồng .

Ước tính sau giao dịch trả nợ trái phiếu cho DATC, tổng dư nợ vay tài chính của HAGL giảm về khoảng 7.600 tỷ đồng.

Nếu không có khoản 'ân đức' miễn giảm lãi vay, HAGL lỗ 151 tỷ trong quý 4﻿

Về kết quả kinh doanh, trong quý 4, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận 1.065 tỷ lãi vay được miễn giảm, giúp cho chi phí tài chính âm 878 tỷ đồng. Đây là yếu tố lớn nhất giúp công ty này lãi trước thuế 913 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.

Nếu không có khoản miễn giảm lãi vay, HAGL sẽ lỗ 151 tỷ trước thuế, do phải chịu khoản lỗ khác lên tới 431 tỷ đồng vì thanh lý tài sản.

Vào tháng 9/2025, HAGL đã phát hành 210 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ trái phiếu nhóm B cho sáu chủ nợ, qua đó xóa bỏ nghĩa vụ nợ vay tương ứng trước thời điểm đáo hạn.﻿

Kết quả chung, năm 2025, doanh thu thuần của HAGL đạt 7.493 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng trái cây đóng vai trò chính khi mang về 5.780 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 77% tổng doanh thu.

HAGL báo lãi sau thuế 2.243 tỷ đồng. Kết quả này giúp doanh nghiệp xóa lỗ lũy kế và chuyển sang ghi nhận khoản lợi nhuận chưa phân phối dương gần 1.400 tỷ đồng.

Đi cùng với kết quả kinh doanh là sự gia tăng về quy mô sản xuất. Tính đến cuối năm 2025, quỹ đất nông nghiệp đã đi vào khai thác của tập đoàn đạt khoảng 18.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.