Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện chưa từng có trong 10 năm tại Hoàng Anh Gia Lai và sự thật lộ ra sau 1.000 tỷ đồng 'ân đức'

06-02-2026 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Lần đầu tiên sau một thập kỷ chìm trong biển nợ, một trạng thái mới đã xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của Hoàng Anh Gia Lai: nợ phải trả ít hơn vốn chủ sở hữu.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2025 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ghi nhận sự thay đổi căn bản của cơ cấu tài chính so với giai đoạn trước, khi lần đầu tiên, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu xuống dưới con số 1.

Chuyện chưa từng có trong 10 năm tại Hoàng Anh Gia Lai và sự thật lộ ra sau 1.000 tỷ đồng 'ân đức'- Ảnh 1.

"Soi" khối nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng nợ phải trả của HAGL ở mức 12.707 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn ngân hàng với số dư khoảng 5.000 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay tín dụng thương mại từ các ngân hàng như OCB và Sacombank dành cho các công ty con. Theo thông tin từ HAGL,  các khoản vay này phục vụ cho nhu cầu vốn lưu động như mua thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp và trả lương nhân công cho các nông trường.

Chuyện chưa từng có trong 10 năm tại Hoàng Anh Gia Lai và sự thật lộ ra sau 1.000 tỷ đồng 'ân đức'- Ảnh 2.

Trong khi đó, nhờ lợi nhuận giữ lại và các đợt tăng vốn, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã tăng mạnh lên 14.184 tỷ đồng. Tương quan này giúp hệ số Tổng nợ phải trả trên Vốn chủ sở hữu còn 0,9 lần.

Đây là kết quả của 10 năm tìm đường trả nợ của bầu Đức từ đỉnh nợ 36.114 tỷ﻿ năm 2016.

Chuyện chưa từng có trong 10 năm tại Hoàng Anh Gia Lai và sự thật lộ ra sau 1.000 tỷ đồng 'ân đức'- Ảnh 3.

Vào ngày 16/1/2025, HAGL đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 91.375.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), tương đương với 8,24% tỷ lệ sở hữu của Công ty trong HNG cho bên thứ ba. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng sau khi trừ phí giao dịch được Công ty dùng để trả nợ gốc và lãi trái phiếu cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Theo thông báo, vào ngày 23/1/2026, HAGL đã thực hiện thanh toán tổng cộng 700 tỷ đồng cho DATC. Khoản tiền này bao gồm 280 tỷ đồng nợ gốc và 420 tỷ đồng tiền lãi phát sinh.

Dư nợ gốc còn lại của lô trái phiếu này là 819 tỷ đồng . Bên cạnh đó, số tiền lãi lũy kế chưa thanh toán là 1.577 tỷ đồng .

Ước tính sau giao dịch trả nợ trái phiếu cho DATC, tổng dư nợ vay tài chính của HAGL giảm về khoảng 7.600 tỷ đồng.

Nếu không có khoản 'ân đức' miễn giảm lãi vay, HAGL lỗ 151 tỷ trong quý 4﻿

Về kết quả kinh doanh, trong quý 4, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận 1.065 tỷ lãi vay được miễn giảm, giúp cho chi phí tài chính âm 878 tỷ đồng. Đây là yếu tố lớn nhất giúp công ty này lãi trước thuế 913 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ.

Nếu không có khoản miễn giảm lãi vay, HAGL sẽ lỗ 151 tỷ trước thuế, do phải chịu khoản lỗ khác lên tới 431 tỷ đồng vì thanh lý tài sản.

Vào tháng 9/2025, HAGL đã phát hành 210 triệu cổ phiếu phổ thông để hoán đổi hơn 2.500 tỷ đồng nợ trái phiếu nhóm B cho sáu chủ nợ, qua đó xóa bỏ nghĩa vụ nợ vay tương ứng trước thời điểm đáo hạn.﻿

Kết quả chung, năm 2025, doanh thu thuần của HAGL đạt 7.493 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Chuyện chưa từng có trong 10 năm tại Hoàng Anh Gia Lai và sự thật lộ ra sau 1.000 tỷ đồng 'ân đức'- Ảnh 4.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng trái cây đóng vai trò chính khi mang về 5.780 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng hơn 77% tổng doanh thu.

HAGL báo lãi sau thuế 2.243 tỷ đồng. Kết quả này giúp doanh nghiệp xóa lỗ lũy kế và chuyển sang ghi nhận khoản lợi nhuận chưa phân phối dương gần 1.400 tỷ đồng.

Chuyện chưa từng có trong 10 năm tại Hoàng Anh Gia Lai và sự thật lộ ra sau 1.000 tỷ đồng 'ân đức'- Ảnh 5.

Đi cùng với kết quả kinh doanh là sự gia tăng về quy mô sản xuất. Tính đến cuối năm 2025, quỹ đất nông nghiệp đã đi vào khai thác của tập đoàn đạt khoảng 18.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Chuyện chưa từng có trong 10 năm tại Hoàng Anh Gia Lai và sự thật lộ ra sau 1.000 tỷ đồng 'ân đức'- Ảnh 6.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
FLC có Tổng giám đốc mới: Ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991

FLC có Tổng giám đốc mới: Ông Trịnh Văn Nam, sinh năm 1991 Nổi bật

Đại gia Thái muốn bán 33 lô đất lấy hơn 8.200 tỷ để mua toàn bộ MM Mega Market Việt Nam giá 19.300 tỷ

Đại gia Thái muốn bán 33 lô đất lấy hơn 8.200 tỷ để mua toàn bộ MM Mega Market Việt Nam giá 19.300 tỷ Nổi bật

Chuyện ly kỳ tại siêu dự án điện gió 48.000 tỷ đồng vừa vào tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chuyện ly kỳ tại siêu dự án điện gió 48.000 tỷ đồng vừa vào tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng

00:02 , 06/02/2026
Doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu của VNG được bán với giá hơn 10 tỷ USD

Doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu của VNG được bán với giá hơn 10 tỷ USD

22:01 , 05/02/2026
Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe

Xanh SM của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục dẫn đầu thị trường gọi xe

19:36 , 05/02/2026
Betrimex và hành trình tái sinh vườn dừa: “Cùng 13.000 nông dân, chúng tôi đang tiến vào cửa thắng của nông nghiệp Việt”

Betrimex và hành trình tái sinh vườn dừa: “Cùng 13.000 nông dân, chúng tôi đang tiến vào cửa thắng của nông nghiệp Việt”

19:30 , 05/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên