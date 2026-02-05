Doanh nghiệp vận hành trung tâm dữ liệu của VNG được bán với giá hơn 10 tỷ USD

Ngày 4/2, Tập đoàn đầu tư toàn cầu KKR (Mỹ) và tập đoàn công nghệ truyền thông hàng đầu châu Á Singtel (Singapore) và ST Telemedia công bố đã ký kết các thỏa thuận cuối cùng, theo đó quỹ do KKR quản lý cùng Singtel (gọi chung là "Liên doanh") sẽ mua lại 82% cổ phần còn lại của STT GDC từ cổ đông sáng lập là tập đoàn ST Telemedia, với tổng giá trị giao dịch khoảng 6,6 tỷ đô la Singapore (tương đương khoảng 5,1 tỷ đô la Mỹ).

Đại diện ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) và VNG tại lễ ra mắt liên doanh và ký kết hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. (Hình ảnh: STT GDC)

Sau khi các giao dịch được hoàn tất, KKR và Singtel sẽ lần lượt sở hữu 75% và 25% cổ phần của STT GDC, bao gồm cả việc chuyển đổi các cổ phiếu ưu đãi có thể hoàn lại hiện hữu mà cả KKR và Singtel đang nắm giữ tại doanh nghiệp này.

Trước đó, Liên doanh này đã đầu tư khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ vào STT GDC thông qua cổ phiếu ưu đãi và chứng quyền trong năm 2024, đánh dấu khoản đầu tư hạ tầng số lớn nhất tại Đông Nam Á. Kể từ khi nhận được khoản đầu tư này, STT GDC đã mở rộng danh mục dự án đang phát triển từ 1,4GW năm 2024 lên hơn 1,7GW.

Dự kiến, giao dịch sẽ được hoàn tất vào giữa năm 2026 tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện hoàn tất thông lệ, bao gồm việc chấp thuận của các cơ quan quản lý liên quan. Thương vụ này tương ứng với giá trị doanh nghiệp ước tính đạt 13,8 tỷ đô la Singapore (khoảng 10,9 tỷ đô la Mỹ), bao gồm các hỗ trợ về tài chính và chi phí đầu tư cho các dự án đã cam kết triển khai.

Ông David Luboff, Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương kiêm Giám đốc phụ trách Hạ tầng châu Á – Thái Bình Dương của KKR, đánh giá: "STT GDC đang có một vị thế chắc chắn, nhờ độ phủ địa lý đa dạng, danh mục dự án đang phát triển vững mạnh và đội ngũ lãnh đạo sở hữu tầm nhìn chiến lược cho việc mở rộng quy mô toàn cầu. Thương vụ này là một cơ hội hiếm có để chúng tôi có thể tiếp tục đồng hành và hỗ trợ một nền tảng hạ tầng số chất lượng cao, đồng thời thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược giữa KKR và Singtel. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tận dụng mạng lưới toàn cầu cùng chuyên môn sâu về hạ tầng số của KKR để hỗ trợ STT GDC tăng tốc giai đoạn phát triển quốc tế tiếp theo theo hướng bền vững và dài hạn".

Ông Bruno Lopez, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn STT GDC, cho biết: "Khoản đầu tư mở rộng từ KKR và Singtel tiếp tục khẳng định niềm tin mạnh mẽ của các đối tác vào chất lượng hoạt động cũng như quỹ đạo tăng trưởng của STT GDC, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sứ mệnh cung cấp hạ tầng trọng yếu cho nền kinh tế số của tương lai. Với chuyên môn toàn cầu, mạng lưới khu vực, năng lực tài chính vững mạnh của liên doanh và quan trọng hơn hết là khát vọng chung, STT GDC sẵn sàng mở rộng quy mô nhanh chóng và nắm bắt làn sóng tăng trưởng tiếp theo từ nhu cầu điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI)".

STT Singapore 6 – trung tâm dữ liệu hàng đầu tại Singapore do STT GDC vận hành. (Hình ảnh: STT GDC)

Được thành lập vào năm 2014 bởi ST Telemedia và đặt trụ sở chính tại Singapore, STT GDC hiện là một trong những nền tảng trung tâm dữ liệu có tốc độ tăng trưởng nhanh và độ phủ thị trường rộng, với 2,3GW công suất thiết kế tại 12 thị trường trọng điểm thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Vương quốc Anh và châu Âu. Công ty cung cấp các dịch vụ hạ tầng thiết yếu, bao gồm dịch vụ colocation chất lượng cao, kết nối mạng và dịch vụ hỗ trợ vận hành liên tục 24/7. Trong bối cảnh nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây tiếp tục tăng tốc, STT GDC đang đóng vai trò then chốt trong việc phát triển và vận hành các trung tâm dữ liệu mới nhằm đáp ứng các khối lượng công việc có cường độ sử dụng tài nguyên cao.

Tại Việt Nam, STT GDC được biết đến thông qua hợp tác chiến lược để vận hành trung tâm dữ liệu cùng VNG. Hợp tác này bao gồm việc vận hành Trung tâm dữ liệu STT VNG Ho Chi Minh City 1 (trước đây là VNG Data Center, tọa lạc tại Khu chế xuất Tân Thuận) và thành lập một Trung tâm dữ liệu mới - tên gọi STT VNG Ho Chi Minh City 2, tổng phụ tải điện CNTT đạt hơn 69MW.

Thương vụ mua lại sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, cam kết dịch vụ khách hàng hay đội ngũ nhân sự của STT GDC tại các thị trường, bao gồm Việt Nam. Ngược lại, việc kế thừa nguồn lực tài chính vững mạnh, kinh nghiệm vận hành quốc tế và năng lực chuyên môn từ các đối tác liên doanh sẽ tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho STT GDC.

STT GDC khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng số bền vững, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức tại Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số và phát triển ứng dụng AI.



