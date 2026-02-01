Chuyện ly kỳ tại siêu dự án điện gió 48.000 tỷ đồng vừa vào tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Ngày 4/2, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt VinEnergo, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Vingroup, là nhà đầu tư trúng thầu dự án Nhà máy điện gió Hòn Trâu – Giai đoạn 1 với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 48.300 tỷ đồng.

Theo đó, VinEnergo đã vượt qua Trung Nam và Tập đoàn PNE AG của Đức tại dự án này. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, công suất thiết kế 750 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 2,8 tỷ kWh/năm, đấu nối vào lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV.

﻿PNE đã dồn nhiều "tâm sức" vào dự án này trong hơn 6 năm, khi bắt đầu các công việc đầu tiên từ năm 2019. Thời điểm này, dự án vẫn thuộc tỉnh Bình Định (trước sáp nhập).

Tháng 3/2025, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (cũ) Hồ Quốc Dũng có buổi tiếp và làm việc với các thành viên Tập đoàn PNE. Khi đó, tỉnh cho biết luôn sát cánh, đồng lòng cùng Tập đoàn PNE tháo gỡ những rào cản, vướng mắc liên quan đến dự án điện gió Hòn Trâu. Ví dụ, theo tiêu chí cập nhật thì dự án đã được phân loại từ điện gió ngoài khơi thành điện gió gần bờ.

Thậm chí, Tập đoàn PNE đã khai trương văn phòng đại diện tập đoàn tại Quy Nhơn, Bình Định (cũ) vào tháng 10/2024.

Một hoạt động gần đây của PNE tại dự án này là vào tháng 10/2025. ﻿Công ty TNHH Tư vấn Năng lượng VATEC đã phối hợp cùng Tập đoàn PNE (Đức) và tư vấn quốc tế UL (Hoa Kỳ) vận chuyển – lắp đặt – hiệu chỉnh thành công hai hệ thống đo gió và khí tượng hải văn (Lidar WindCube Offshore) tại khu vực ngoài khơi dự án.

Ông Bùi Văn Tiến, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của VATEC đã có chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng "Có vẻ các nhà đầu tư FDI ngành năng lượng đã nản, rời bỏ thị trường nhiều tiềm năng nhưng bất ổn..."

Tuy nhiên, một rào cản lớn nhất đối với dự án điện gió khổng lồ này là pháp lý. Cuối năm 2024, tại chương trình tổng kết hoạt động hàng quý, PNE từng công bố mong muốn rằng dự án Hòn Trâu là của riêng mình .

Tuy nhiên, điều này không phù hợp với Nghị định 58/2025 về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Nghị định yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia điện gió ngoài phải đáp ứng yêu cầu: Có sự tham g ia của doanh nghiệp trong nước với tổng tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong tổ chức kinh tế thực hiện dự án tối thiểu 5%.

PNE không phải là đơn vị nước ngoài từ bỏ dự án điện﻿ gió tại Việt Nam. Trước đó, Orsted (Đan Mạch) cho biết dừng toàn bộ kế hoạch đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam từ năm 2023, sau đó là Equinor (Na Uy) quyết định rời khỏi Việt Nam vào năm 2024.

Hiện tại, vẫn còn nhiều nhà đầu tư nước ngoài duy trì "tâm huyết" với điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Tháng 3/2024, ﻿Petrovietnam và CIP đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển điện gió ngoài khơi.

Petrovietnam cũng từng﻿ có thảo luận về hợp tác điện gió ngoài khơi với Sumitomo của Nhật.

﻿Tháng 6/2022, Công ty cổ phần FECON đã ký thỏa thuận hợp tác cùng phát triển với Corio Generation của Úc để phát triển điện gió ngoài khơi. Tháng 7/2024, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) và Corio Generation ký kết và trao Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Ngoài ra, Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) cũng đã hợp tác với Societe Generale (Pháp), Vestas (Đan Mạch), ODE (Anh) để phát triển Tổ hợp Thăng Long Wind (điện gió ngoài khơi Kê Gà) tại tỉnh Bình Thuận (cũ), nay là Lâm Đồng.