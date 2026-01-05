Hoàng Anh Gia Lai muốn bán nốt 91 triệu cổ phiếu HNG cuối cùng, chính thức chia tay sau 15 năm

Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 5/1/2026, Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) đã đăng ký bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HNG).

Cụ thể, tổ chức này đăng ký bán 91.375.000 cổ phiếu HNG, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 8,24% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến được thực hiện hoàn toàn thông qua phương thức thỏa thuận nhằm phục vụ mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến bắt đầu từ ngày 8/1/2026 đến ngày 6/2/2026. Nếu giao dịch này diễn ra thành công, Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 8,24% xuống còn 0%, qua đó chính thức thoái sạch vốn và không còn nắm giữ bất kỳ cổ phần nào tại HNG.

Biến động cơ cấu sở hữu HNG

Động thái thoái vốn dứt khoát của HAG diễn ra trong bối cảnh bức tranh tài chính của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa thực sự khởi sắc. Trong quý III vừa qua, dù doanh thu của HNG ghi nhận sự cải thiện khi đạt khoảng 215 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ, nhưng gánh nặng chi phí tài chính lớn khiến doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế khoảng 119 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, dù doanh thu thuần tăng trưởng gần 50% lên mức 431 tỷ đồng, song khoản lỗ ròng vẫn lên tới khoảng 378 tỷ đồng. Những con số này đã đẩy lỗ lũy kế của HNG tính đến cuối tháng 9 lên mức gần 9.800 tỷ đồng, tạo áp lực không nhỏ lên cấu trúc vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu HNG thời gian gần đây dao động quanh vùng 6.000-6.900 đồng/cổ phiếu. Mức giá này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình kiên trì tập trung vào mảng cây ăn trái và nông nghiệp sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Tính theo mệnh giá, giá trị của lô cổ phiếu HAG đăng ký bán ước tính khoảng hơn 913 tỷ đồng, tuy nhiên giá trị thu về thực tế sẽ phụ thuộc vào giá thỏa thuận trên thị trường tại thời điểm giao dịch.

Nhìn lại lịch sử, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thành lập từ năm 2010, vốn được tách ra từ mảng nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai trong giai đoạn tập đoàn này chuyển dịch trọng tâm chiến lược từ cao su, cọ dầu sang cây ăn trái và nông sản xuất khẩu. Từng là "con cưng" và là động lực tăng trưởng chính, nhưng sau nhiều năm liên tục thoái vốn để xử lý các vấn đề tài chính, đến tháng 12/2025, tỷ lệ sở hữu của HAG tại đây chỉ còn lại 8,24%.

Về mối liên hệ nhân sự hiện tại, bà Võ Thị Mỹ Hạnh đang giữ vị trí Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc của Hoàng Anh Gia Lai, đồng thời cũng là Thành viên Hội đồng quản trị tại HNG. Theo công bố thông tin, cá nhân bà Hạnh hiện không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu HNG nào.